„Gute Nacht Österreich“ über Krampus, Bürokratie und ÖGK-Budget

Neue Ausgabe von Peter Kliens Late-Night-Satire am 5. Dezember in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Am Ende sind es also 113 Punkte geworden, mit denen Österreichs Bürokratie verschlankt werden soll. Präsentiert worden sind diese am Mittwoch nach dem Ministerrat, verantwortlich dafür zeichnet Sepp Schellhorn von den NEOS. Der ist zwar Staatssekretär im Außenministerium, soll aber trotzdem auch die Republik von innen erneuern. Was sich in Zukunft ändern wird, zeigt „Gute Nacht Österreich“ – gewohnt satirisch – am Freitag, dem 5. Dezember 2025, um 22.55 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON.

Früher haben sich die Menschen noch vor dem Krampus gefürchtet, heutzutage ist es oft umkehrt. Passanten reißen ihm die Maske vom Gesicht oder prügeln sogar auf ihn ein. Noch dazu beginnt die Saison inzwischen schon lange vor dem traditionellen Krampustag am 5. Dezember und dauert nicht selten bis kurz vor Weihnachten. Wie sehr Krampusse unter dieser Entwicklung zu leiden haben, bespricht Peter Klien mit seinem Studiogast, dem Krampus. Oder besser gesagt, Gregor Seberg.

7,6 Millionen Österreicher:innen sind bei der ÖGK, der Österreichischen Gesundheitskasse, versichert. Trotz eines enormen Budgets ist die Bilanz aber tiefrot. Schuld daran sind auch Verwaltungskosten, die in den vergangenen Jahren förmlich explodiert sind. Steht die ÖGK, die erst 2018 unter der türkis-blauen Regierung gegründet wurde, vor einer Zerreißprobe? Ein Beispiel dafür sind die zwei Führungskräfte in der ÖGK, die sich halbjährlich am Obmannsessel abwechseln. „Gute Nacht Österreich“ blickt hinter die Kulissen der größten Sozialversicherung des Landes.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

