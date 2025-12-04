Erfolgreich abgeschlossen! ÖHV gratuliert 10 geprüften Nachhaltigkeitsmanager:innen

Wien (OTS) -

Die ÖHV hat erstmals Absolvent:innen des neuen Lehrgangs Nachhaltigkeitsmanagement ausgezeichnet. Mit diesem praxisorientierten Programm unterstützt die ÖHV Hotels dabei, steigende ökologische, ökonomische und regulatorische Anforderungen erfolgreich zu meistern. „Gerade im Bereich Nachhaltigkeit, der im Tourismus seit jeher eine zentrale Rolle spielt, braucht es heute mehr denn je Inspiration, Orientierung und fundiertes Wissen. Die Hotellerie steht vor großen Aufgaben, und wir möchten unsere Betriebe mit neuen Impulsen und praxisnahem Know-how bestmöglich darauf vorbereiten“, unterstreicht ÖHV-Campus-Leiterin Brigitta Brunner, BA, anlässlich der erstmaligen Zertifikatsverleihung.

Echter Mehrwert: Nachhaltigkeit hands-on

Der Lehrgang umfasst drei Module und vermittelt zentrales Know-how – von nachhaltiger Betriebsführung und ESG-Anforderungen bis hin zu Energie, Abfall, Kreislaufwirtschaft, Mobilität, Chemie, Biodiversität und nachhaltigem F&B. Die Teilnehmer:innen erarbeiten konkrete Maßnahmen für ihren eigenen Betrieb, die sie bereits während der Ausbildung umsetzen. „Der unmittelbare Praxisbezug ist beeindruckend. Viele Maßnahmen werden schon ganz konkret in den Betrieben umgesetzt und zeigen, dass nachhaltiges Denken in der Hotellerie angekommen und zu einem zentralen Qualitätsmerkmal geworden ist“, betont Dr. Regina Preslmair vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK).

Hotellerie setzt auf Kompetenz & Zukunftsfähigkeit

Nachhaltigkeit gewinnt als Wettbewerbsfaktor weiter an Bedeutung – für Gäste ebenso wie für Investitionen und Finanzierungen. Der neue Lehrgang unterstützt Hotels dabei, Rentabilität, Ressourceneffizienz und Gästezufriedenheit langfristig zu stärken. „Unsere Absolvent:innen gehen als wichtige Impulsgeber:innen zurück in ihre Betriebe. Sie zeigen eindrucksvoll, wie gezielte Wissensvermittlung und neue Perspektiven die Zukunftsfähigkeit unserer Branche stärken“, so Brunner.

10 geprüfte Nachhaltigkeitsmanager:innen

Brünner Rebecca, JUFA HOTELS ÖSTERREICH GMBH, Graz

Eder Eva Maria, HOTEL CITY VILLACH, Villach

Hallegger Manuel, HOTEL HOCHSCHOBER, Ebene Reichenau

Kreuzer Anna, PREMIUM KINDERHOTEL WALDHOF, Großarl

Legenstein Andrea, VULKANLANDHOTEL LEGENSTEIN, Bad Gleichenberg

Michalizka Thomas, BEST WESTERN PLUS HOTEL ARCADIA, Wien

Oberhofer Claudia, JUFA HOTELS ÖSTERREICH GMBH, Graz

Prägant Stefan, HOTEL HOCHSCHOBER, Ebene Reichenau

Veit Elisabeth, HOTEL ENZIAN OBERTAUERN, Obertauern

Walch Christina, AURACHER LÖCHL, Kufstein

Inhalte des ÖHV-Lehrgangs im Überblick:

Wasser, Reinigung & Chemie

Abfall & Kreislauftwirtschaft

Energie & Gebäude

Verkehr, Mobilität, Luft & Lärm

F&B und Food-Waste

Biodiversität

Rentabilität und Investitionsentscheidungen

Wettbewerbsfähigkeit

Gästezufriedenheit Unternehmenskultur und Mitarbeiter:innen Bindung

Image des eigenen Betriebes in der Gesellschaft und Kooperationen

Green Marketing vs. Green Washing & Green Nudging

ÖHV-Weiterbildung

Seit über 35 Jahren ist die ÖHV ein verlässlicher Partner der Hotellerie, wenn es um praxisnahe Wissensvermittlung und Kompetenzaufbau geht. Neben Praktikerseminaren und Webinaren bietet die ÖHV Touristik Service GmbH mit der Abteilungsleiter- und der Unternehmerakademie sowie den Lehrgängen zu F&B-Kostenmanagement, Preisgestaltung & Vertrieb und Online-Marketing wertvolle Impulse und aktuelle Fachkenntnisse – für alle Bereiche und auf allen Hierarchieebenen.

