„Stars & Talente by Leona König“ am 7. Dezember: Mit Opern-Shootingstar Serena Sáenz und Nachwuchspianist David Kropfreiter

Wien (OTS) -

Nach dem gelungenen Auftakt in der Vorwoche geht die aktuelle, bereits sechste Staffel des ORF-Formats „Stars & Talente“ am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in die nächste Runde. In der zweiten Folge lässt Moderatorin Leona König, ihres Zeichens auch Ideengeberin der Sendung und Begründerin des Musikförderpreises „Goldene Note“, die junge spanische Sopranistin Serena Sáenz und den Wiener Nachwuchspianisten David Kropfreiter aufeinandertreffen. Diese besondere Begegnung in der inspirierenden Atmosphäre einer historischen Villa gipfelt auch diesmal in einem glanzvollen künstlerischen Auftritt von Star und Talent. Dabei geben Sáenz, die im Vorjahr an der Seite von Elīna Garanča und Piotr Beczal̸a den Opernball eröffnete sowie heuer u. a. in der neuen „Zauberflöte“-Inszenierung der Wiener Staatsoper die Königin der Nacht sang, und der diesjährige „Goldene Note“-Finalist gemeinsam die Arie „Ah, je veux vivre“ („Ach, ich will leben“) aus Charles Gounods Oper „Roméo et Juliette“ zum Besten. Davor jedoch trifft König die beiden getrennt zum Gespräch über ihre bisherigen Erfahrungen, ihre Interessen, Ziele und Träume.



Sáenz: „Man muss auch lernen, ein ‚Nein“ zu bekommen“



Die Zeit der Musikwettbewerbe ist für Serena Sáenz noch gar nicht so lange her: Erst 2022 gewann der Opern-Shootingstar gleich dreifach beim renommierten, von Plácido Domingo ins Leben gerufenen Wettbewerb Operalia. Seither öffneten sich für Sáenz, die auch davor regemäßig bei Gesangsbewerben Erfolge feierte, zahlreiche Türen zur internationalen Karriere. „Wenn die Möglichkeiten kommen, muss man immer bereit sein, in den Zug einzusteigen“, erzählt sie über ihren künstlerischen Weg, der mit zwölf Jahren in einem Chor in Barcelona begann und später über Auftritte in einer Kinderoper im Gran Teatre del Liceu ihrer Heimatstadt, eine Tanz- und Musicalausbildung sowie einen Musical-Zwischenstopp in London schließlich auf das internationale Opernparkett führte.

„Für jedes junge Talent ist es ein besonderes Erlebnis, einen Wettbewerb mitzumachen. Da sieht man sich selbst unter Druck, auf einer großen Bühne, denn alle erwarten, dass man sein Bestes gibt“, erzählt Serena Sáenz im Gespräch mit Leona König. „Wettbewerbe waren für mich immer eine große Sache. Meinen ersten Wettbewerb habe ich mit etwa 20 mitgemacht und da habe ich nicht gewonnen, aber das Erlebnis war fantastisch“, erinnert sie sich. „Ich war im Finale, ich konnte mich mit Kolleginnen aus anderen Ländern vergleichen und sehen, wie hoch das Niveau ist. Und ganz wichtig dabei ist: Man muss auch lernen, ein ‚Nein“ zu bekommen, denn immer Erfolg zu haben, entspricht ja nicht der Wahrheit. Beide Seiten, Erfolg und Niederlage, sind wichtig zu erleben – dann freut man sich über ein ‚Ja‘ umso mehr“, so Sáenz.



Kropfreiter: „Riesige Chance, sich einem größeren Publikum vorzustellen“



Auch der junge, mittlerweile 17-jährige Wiener Pianist David Kropfreiter hat die Bedeutung von Wettbewerben erkannt und deshalb bei der „Goldenen Note 2025“ mitgemacht: „Eine riesige Chance, sich einem größeren Publikum vorzustellen“, so der Teenager, der im Finale mit Sergej Rachmaninows 2. Klavierkonzert, 2. Satz, begeisterte. Musik bringt ihn immer in Hochstimmung, vor allem die Arbeit am Klavier. Sein großes Ziel, wie er sagt, ist es: „Solist zu werden und Solokonzerte zu geben. Ich schreibe gerne meine eigene Musik und improvisiere auch sehr, sehr gerne.“ Zur Erfüllung seines Traums ist der Nachwuchsmusiker bereit, alles zu geben: „Ich übe durchschnittlich zwischen sechs und acht Stunden täglich, manchmal vor der Schule, auch am Abend oder in der Nacht, auf einem digitalen Klavier mit Kopfhörern, damit ich niemanden störe. Es gibt ein riesiges Repertoire für dieses Instrument und generell finde ich, dass es sehr viel zu bieten hat. Natürlich ist das Klavier einer meiner besten Freunde geworden, aber ich treffe mich auch sehr gerne mit meinen echten Freunden, die alle ebenfalls Musiker sind“, so David. Seine musikalische Begeisterung geht auch über die Klaviermusik hinaus, denn zur Abwechslung hört er gerne Jazz oder andere Stilrichtungen. Seine zweite kreative Leidenschaft ist das Malen und Zeichnen, entstanden aus seinem Interesse für Comics. Eine Zeit lang zeichnete David Superhelden-Comics, doch das geht sich zu Gunsten des Klavierspiels nun kaum mehr aus. Für die „Stars & Talente“-Kamera gibt der junge Künstler eine Kostprobe und fertigt eine Bleistiftzeichnung von Leona König an, die sich entzückt zeigt.



Künstlerische Begegnung voller Energie und Emotion



Danach geht es zum gemeinsamen Auftritt mit Serena Sáenz, die mit „Ah, je veux vivre“ aus Charles Gounods „Roméo et Juliette“ eine ihrer Lieblingsarien singt – gefühlvoll begleitet von David Kropfreiter am Klavier. Das Ergebnis ist eine künstlerische Begegnung voller Energie und Emotion, die einmal mehr zeigt, wie inspirierend das Zusammenspiel zwischen etabliertem Star und aufstrebendem Talent sein kann.