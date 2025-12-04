Geschenkideen für ein ganzes Land

St. Pölten (OTS) -

Genussmenschen, Kulturliebhaberinnen und -liebhaber, Wellness-Fans und Sportbegeisterte – für sie alle findet man in Niederösterreich das passende Präsent. Mit den abwechslungsreichen und attraktiven Gutscheinen wird unvergesslicher Genuss, gemeinsame Zeit mit den Liebsten oder ein Erlebnis verschenkt, das noch lange nach Weihnachten in Erinnerung bleibt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner meint dazu: „Ganz gleich, wo oder wie Sie Weihnachten feiern – mit Geschenken aus Niederösterreich zum Genießen, Erleben und Entspannen wird das Fest garantiert ein Erfolg. Der ,Klassiker‘ unter den Weihnachtsgeschenken ist die beliebte Niederösterreich-CARD. So hat das Christkind gleich für die ganze Familie das richtige Geschenk. Auch guten Geschmack zu verschenken, geht in Niederösterreich ganz leicht. Mit den Gutscheinen der Wirtshauskultur Niederösterreich lässt man seine Liebsten in den einzigartigen Genuss der rund 200 besten Wirtshäuser des Landes kommen.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Eine kleine Auszeit vom Alltag – das ist ein Geschenk, das nicht verstaubt, sondern Erinnerungen schafft. Gerade zu Weihnachten darf es etwas ganz Besonderes sein, am besten gleich mit Übernachtung als Kurzurlaub in Niederösterreich. Von der Wandertour, vom Guga hö Morgenskifahren oder Handwerkskurs bis zum kulinarischen Geschmackserlebnis und Kulturevent findet sich in Niederösterreich für jeden und jede das perfekte ,Einfach-mal-raus-Geschenk‘ zum Abschalten.“

Gutscheine sind häufig die Nummer 1 unter den Weihnachtsgeschenken. Um aber auch etwas „in der Hand“ zu haben, eignet sich die Niederösterreich-Tasse optimal als Geschenkidee. Sie ist mittlerweile ein begehrtes Sammlerobjekt: Jahr für Jahr wird sie künstlerisch neu gestaltet und von der Mostviertler Firma Riess in echter Handarbeit nur in limitierter Auflage produziert. Die Riess-Tasse Edition 2025 wurde von der Künstlerin Lisa Kunit gestaltet und ist um Ꞓ 39,- (zuzüglich Versand) erhältlich.

Klein, aber oho, ist eine ganz besondere Karte, die die Türen zu rund 365 Ausflugszielen in und rund um Niederösterreich öffnet. Mit der Niederösterreich-CARD profitiert die ganze Familie – und auch man selbst – ein ganzes Jahr lang vom Geschenk. Mit der Weihnachtsaktion, die noch bis 31. Dezember läuft, bekommen die Beschenkten sogar 12 + 3 Monate Ausflugsvergnügen, von 1.1.2026 bis 31.3.2027.

Vom Stadtwirtshaus übers Dorfgasthaus bis zum Haubenlokal – so vielfältig ist die Auswahl an Mitgliedsbetrieben der Wirtshauskultur Niederösterreich. Gemeinsam anstoßen, hervorragend essen und die gemütliche Wirtshausatmosphäre genießen – all das steckt in den Gutscheinen, die mit der passenden Widmung versehen per Post bestellt oder in der praktischen print@home-Version direkt zu Hause ausgedruckt werden können.

Im Kulinarikland Niederösterreich gibt es für diejenigen, die einem am liebsten sind, noch viele weitere Geschenkideen zum Genießen: Zum Beispiel den Weinviertler Genusskorb und Jausenkorb – perfekt für eine entspannte Auszeit in der Natur – oder Wertgutscheine, die beim Tafeln im Weinviertel oder beim nächsten Kellergassenkulinarium eingelöst werden können. Auch die Gedanken-Gänge in den Wiener Alpen, die Mostviertler Feldversuche, Genuss on Tour entlang der Donau und die Waldviertler TischKultur reihen sich in die Vielzahl spannender, experimenteller Geschmackserlebnisse, die es in Niederösterreich zu entdecken gibt, ein.

Im Wienerwald können kurze oder längere Wanderungen mit einem „Erlebnis WienerWald“ kombiniert werden – beim WienerWaldGenuss und WienerWaldSein geht es nicht nur um kulinarischen Genuss von Waldprodukten, sondern auch um Achtsamkeit, Waldbaden und viel Inspiration für Seele und Geist. Ab 2026 gibt es ein neues Erlebnisangebot am Freigut Thallern unter dem Motto „Winzer:in für 1 Jahr“ mit theoretischem und praktischem Know-how zum Thema Weinbau und natürlich Weingenuss. Weitere Ideen und Gutscheine für genussvolle Geschenke aus dem Wienerwald sind auch online erhältlich.

Niederösterreich ist nicht nur ein Land für Genießerinnen und Genießer, es ist auch ein Land, das perfekt für Aktivurlaub und Erlebnisse in der schönen Natur ist. Die winterlichen Bedingungen haben heuer in einigen Skigebieten ein Pre-Opening ermöglicht; ab 5. Dezember beginnt auf Niederösterreichs Pisten die reguläre Wintersaison. Dann stehen den Ski- und Snowboardfahrerinnen und -fahrern 12 Seilbahnbetriebe und 77 Pistenkilometer zur Verfügung. Der Bergerlebnispass, der als Saisonkarte in 10 niederösterreichischen Skigebieten gilt, eignet sich natürlich auch als Geschenk für Sportbegeisterte. Kinder unter 6 Jahren sind beim Kauf eines Erwachsenenpasses gratis mit dabei.

Was gibt es Schöneres, als schon gemeinsam mit den ersten Sonnenstrahlen auf frisch präparierten Pisten unterwegs zu sein? Beim Guga hö Morgenskifahren öffnen die vier größten Skigebiete des Mostviertels an vier Terminen im Jänner und Februar 2026 bereits im Morgengrauen ihre Lifte und Pisten, zur Jause gibt es einen zünftigen Hüttenbrunch, und ein Tagesticket für das jeweilige Skigebiet ist natürlich auch inkludiert.

Ebenfalls in den Mostviertler Bergen, aber erst im Herbst, wird das Wandern zu einem ganz besonderen Erlebnis: Im September kann man zwischen Almwiesen und Waldlichtungen nicht nur dem Vogelgezwitscher lauschen, sondern auch den „Gipfelklängen“ mit heimischer und internationaler Musik auf verschiedenen Open-Air-Locations folgen. Die Konzerte sind kostenlos, aber den Termin für einen gemeinsamen Wanderausflug sollte man schon vormerken.

Den Alltag Schritt für Schritt hinter sich lassen kann man auch bei einem Wanderurlaub entlang der Donau: Der 180 km lange Welterbesteig führt auf insgesamt 14 Etappen durch die Welterberegion Wachau und kann in Form von Urlaubsangeboten inklusive Gepäcktransport verschenkt werden, z. B. beim „Best of Welterbesteig“ oder „Übers Dach der Wachau“.

Beim Wandern im Osten Niederösterreichs wird die passende Jause für das Picknick im Weinviertel von lokalen Betrieben organisiert. Ob zum Wandern mit Huskys und Alpakas, klassisch zum Langlaufen, zum Mountainbiken oder Genussradeln: Urlaubsgutscheine für das Waldviertel versprechen eine erholsame und erlebnisreiche Auszeit. Handwerklich aktiv werden kann man bei den Waldviertler Handwerkstagen mit Weben, Keramikkursen, Seifensieden oder Tischlern und Drechseln.

Steht der Sinn weder nach Wandern, Sporteln noch sonstigen Aktivitäten, sondern nur nach purer Erholung und „Dolce far niente“? Zum Abschalten, Aufwärmen und gestärkt wieder Auftauchen kann es z. B. in eine Wellness- und Spa-Oase wie in die Linsberg Asia Therme gehen. Ein Tipp für alle Kulturfans in der Region: Gutscheine für den nächsten Kulturabend – etwa für das Wortwiege Festival 2026 in Wiener Neustadt – gibt es z. B. in Geschenkgutschein-Paketen unter dem Motto „UNGEHEUER... ist viel“, stilsicher in einem wiederverwendbaren Hartpapier-Täschchen verpackt. Weitere Urlaubstipps und Geschenkideen gibt es auf www.niederoesterreich.at

