- 04.12.2025, 11:26:03
FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Generalsekretär Hafenecker und Ungarns Außenminister Péter Szijjártó
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit dem Obmann der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich-Ungarn, FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, und Péter Szijjártó, ungarischer Minister für Auswärtiges und Außenhandel, kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20251204PteEywi7/gAQTCWTV
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
