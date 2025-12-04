  • 04.12.2025, 11:26:02
FPÖ – Haider: „Eingeschränkte Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel führt Konsumenten hinters Licht“

Wahlfreiheit der Bürger wird massiv eingeschränkt

Wien (OTS) - 

„Mit der Lockerung der Vorschriften für den Einsatz Neuer Genomischer Verfahren insbesondere bei der Kennzeichnungspflicht wird die Wahlfreiheit der Bürger massiv eingeschränkt“, kritisiert der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider die neuen Regelungen der EU zu gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Gewisse mit sogenannten Genscheren veränderte Lebensmittel würden damit von der bisher geltenden Kennzeichnungspflicht ausgenommen. „Der Konsument weiß damit nicht mehr, ob die Lebensmittel im Supermarkt gentechnisch verändert sind oder nicht. Es ist eine klare Mogelpackung“, so Haider.

Gerade diese Möglichkeit der Unterscheidung sei aber von den Bürgern gewünscht. „Die EU will zwar über den Bräunungsgrad unserer Schnitzel entscheiden, aber bei Gentechnik in Lebensmitteln wird der Bürger hinters Licht geführt“, schließt Haider.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

