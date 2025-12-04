„Bewusst gesund“ über Angststörungen und den Weg aus der Angstspirale

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 6. Dezember 2025, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:



Angststörungen – der Weg aus der Angstspirale



Ob die düstere Weltlage oder private Schreckensmomente – jeder Mensch kennt Ängste. Angst ist an sich ein normales Gefühl, das uns vor gefährlichen Situationen schützt bzw. helfen kann, diese zu vermeiden oder schnell zu reagieren. Wenn die Angst jedoch übermäßig stark wird, sich zu einer unkontrollierbaren Belastung entwickelt und den Alltag einschränkt, kann das auf eine Angststörung hinweisen. Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, rund 15 bis 30 Prozent aller Menschen sind einmal in ihrem Leben betroffen – Frauen doppelt so oft wie Männer. Die Kärntner Schriftstellerin und Mentorin Heidi Lampret erzählt in „Bewusst gesund“ von ihren Panikattacken und Angststörungen, die sie jahrelang begleitet haben – bis sie mit Hilfe von Therapie einen Weg aus der Angstspirale fand und heute gelernt hat, mit ihrer Angst, die dadurch viel kleiner geworden ist, zu leben. Gestaltung: Steffi Zupan



Studiogespräch mit Psychotherapeutin Dr. Monika Spiegel zum Thema diffuse Ängste



Viele Menschen leiden an sogenannten „diffusen Ängsten“. Diese sind schwer greifbar und nicht an eine direkte Bedrohung gebunden. Auslöser sind Entwicklungen wie Kriege, Klima, wirtschaftliche und politische Unsicherheit. Wir nehmen diese Ängste und Stimmungen unserer Gesellschaft täglich auf. Sie lösen im Körper dieselben Stressreaktionen aus wie akute Bedrohungen, doch während wir bei konkreten Gefahren handeln können, bleibt das System bei ungreifbaren Sorgen dauerhaft überaktiviert. Psychotherapeutin Dr. Monika Spiegel erklärt im Gespräch, was hinter diesen Ängsten steckt, wie sie behandelt werden können und welche Wege es gibt, den Alltag mit innerer Unruhe wieder zu bewältigen.



Heilsame Klänge – Musiktherapie auf Intensivstationen



Musiktherapie auf der Intensivstation unterstützt schwerkranke Patientinnen und Patienten dabei, Stress und Angst zu reduzieren und den Heilungsprozess zu fördern. Durch individuell angepasste musikalische Begleitung sinken Herzfrequenz und Cortisolspiegel. Auch der Schlaf verbessert sich. Zudem stärkt die Therapie die Bindung zwischen Patienten und Angehörigen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sich die Herzfrequenzmuster von Patientinnen bzw. Patienten und Musiktherapeutinnen bzw. Musiktherapeuten synchronisieren können, was zu mehr Entspannung führt. Auch bei Frühgeborenen wird Musiktherapie erfolgreich eingesetzt: Sanfte Klänge helfen, den Stress zu reduzieren, fördern die Entwicklung der Kinder und unterstützen die Eltern-Kind-Bindung in dieser sensiblen Phase. Gestaltung: Denise Kracher



„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Schiefhals / Zervikale Dystonie



Wenn sich die Halsmuskulatur unkontrolliert zusammenzieht und sich dadurch der Hals verdreht, nennt man das eine Zervikale Dystonie bzw. einen spastischen Schiefhals. Die Kontraktionen der Muskeln können entweder dauerhaft sein oder sporadisch auftreten. Der Hals kann sich dadurch auf unterschiedliche Weise drehen und auch nach vorne oder nach hinten neigen. Was das für die Betroffenen bedeutet und welche Therapiemöglichkeiten es gibt, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.



Sesselgymnastik – gelenkschonendes Turnen im Sitzen



Sesselgymnastik ist ein effektives, sicheres und motivierendes Bewegungsangebot, das auch im hohen Alter das Wohlbefinden und die Gesundheit fördern kann – ganz nach dem Motto: Bewegung kennt kein Alter – sie braucht manchmal nur neue Wege. Warum die gelenkschonende Trainingsform auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder nach längeren Pausen besonders effektiv ist, um die Beweglichkeit zu erhalten, zeigt eine Trainerin mit ihrer motivierten Gruppe in „Bewusst gesund“. Gestaltung: Vroni Brix