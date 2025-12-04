Neuer Infotainment-Talk „Hinter den Schlagzeilen“ ab 7. Jänner in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

„Trotz Lebensgefahr abgewiesen: Patientin tot“, „Raub im Louvre“, „Aus Lawine gerettet“, „Talk-Queen startet neue Karriere“ – Schlagzeilen sind schnell gelesen, und nach einem Schreckmoment, einer kurzen Empörung oder einem Aha-Effekt geht es weiter zum nächsten Thema. Doch hinter den Nachrichten stecken Menschen mit Emotionen und Gedanken. Sie spüren die Auswirkungen des Erlebten noch lange und diese beeinflussen auch ihr persönliches Umfeld. Wie gehen Personen mit besonderen Erfahrungen oder Krisensituationen um? Was ist ihr Antrieb? Welche Entwicklungen haben sie durchgemacht? Das wollen Patrick Budgen und Mariella Gittler in einem 30-minütigen Gespräch von Montag bis Freitag jeweils um 16.25 Uhr herausfinden: Im neuen Nachmittagstalk „Hinter den Schlagzeilen“, der ab 7. Jänner 2026 in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen ist, haben die Gäste Zeit, Erlebnisse und Emotionen zu schildern und die Folgen zu reflektieren. So bekommt das Publikum Einblick in die persönlichen Gedanken von Menschen, über die sie in den Medien schon gelesen, gehört oder etwas gesehen haben, kann Privates von bekannten Persönlichkeiten erfahren und bekommt besondere Erlebnisse aus erster Hand geschildert.



Johannes Bruckenberger, Chefredakteur der Sendungsteams im ORF-Newsroom: „Mit dem neuen Infotainment-Talk und der Erweiterung der Strecke um ‚ZIB 13‘, ‚ZIB Wetter‘ und ‚Aktuell nach eins‘ stärken wir den Info-Anteil im ORF-2-Nachmittag. Zugleich setzen wir mit diesem Format und mit dem Engagement von Barbara Karlich bei ‚Studio 2‘ auch neue Impulse bei unseren Daytime-Formaten.“



Astrid Spielberger, Sendungsverantwortliche: „In ‚Hinter den Schlagzeilen‘ bekommen die Zuseherinnen und Zuseher das Herz zur Information. Sie können einen ungewöhnlichen Werdegang mitverfolgen, neue Seiten von bekannten Persönlichkeiten entdecken oder Einblicke in andere Lebenswelten bekommen. Es geht nicht darum, voyeuristische Bedürfnisse des Publikums zu befriedigen, sondern in die Welt von interessanten Persönlichkeiten einzutauchen.“



Erster Gast im Studio bei Patrick Budgen am Mittwoch, dem 7. Jänner, ist jene Frau, die bisher an diesem Sendeplatz Hunderte Gespräche geführt hat: Barbara Karlich. In „Hinter den Schlagzeilen“ spricht die Talk-Queen über ihren Abschied nach 25 Jahren, erzählt, warum sie schon einmal ins Gefängnis musste, und verrät Einzelheiten über ihre neuesten Projekte.



Ab 7. Jänner 2026 legt das Nachmittagsprogramm von ORF 2 noch mehr Fokus auf Service und Info. Nach einem verlängerten Info-Block ab 13.00 Uhr folgen bewährte Angebote wie „Silvia kocht“ und Serien (aktuell „Die Rosenheim-Cops“ und „Sturm der Liebe“), bevor ab 16.25 Uhr ein adaptierter Ablauf die erfolgreiche ORF-Nachmittagsschiene noch attraktiver macht.