1.800 Jobs der Wiener Ordensspitäler vor dem Aus: Protest gegen Kürzungspläne der Stadt Wien

Wien (OTS) -

Das Bündnis Wir Sorgen Gemeinsam, bestehend aus Gewerkschaft vida, Beschäftigten aus dem Gesundheitsbereich und Aktivist:innen aus der Zivilgesellschaft, setzte heute ein starkes Zeichen gegen die geplanten Einsparungen bei den Wiener Ordensspitälern.

Zentrales Anliegen der Kundgebung war der von den Arbeitgebern angedrohte Verlust von 1.800 Arbeitsplätzen in Reaktion auf die erwarteten Kürzungen von 75 Millionen Euro im Bereich der Ordensspitäler. Die Auswirkungen wären drastisch: massive Mehrbelastungen für das verbleibende Personal, längere Wartezeiten und eine spürbare Verschlechterung der Gesundheitsversorgung für Patientinnen und Patienten in Wien. Harald Steer, Gesundheitssprecher der vida Wien betont: ”Wir brauchen mehr Geld für Gesundheit, nicht weniger!”

Symbolische Aktion macht Ernst der Lage sichtbar

Am Platz der Menschenrechte wurden 180 Arbeitskittel aufgelegt – jeder einzelne stand für zehn gefährdete Stellen. Die Aktion zeigte deutlich, was ein derartiger Stellenabbau für das Wiener Gesundheitssystem bedeuten würde: weniger Personal, weniger Versorgung, weniger Sicherheit.

„Ich arbeite mit meinen Kolleg:innen jeden Tag hart, um unsere Patient:innen gut zu versorgen. Schon jetzt kommen wir oft an unsere Grenzen. Vor ein paar Jahren wurden wir für unsere Tätigkeit noch beklatscht. Und jetzt soll jede vierte von uns gehen? Das kann nicht sein!“, betont Christina Danielis, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im Franziskus Spital.

Petition gegen Kürzungen im Gesundheitsbereich

„Unser Gesundheitssystem ist kein Ort für Sparpolitik. Keine Stelle weniger – Arbeitsbedingungen verbessern statt zusätzlicher Belastung!“, sagt Phili Kaufmann, Aktivistin und Sprecherin des Bündnisses Wir Sorgen Gemeinsam.

Weitere Einsparungen im Gesundheitssystem gefährden nicht nur Arbeitsplätze, sondern die gesamte Gesundheitsversorgung. Daher ruft das Bündnis Wir Sorgen Gemeinsam dazu auf, die Petition “Gesundheit statt Sparpolitik” unter vida.at/wir-sorgen-gemeinsam zu unterstützen.