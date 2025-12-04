Analyse: Medienpräsenz österreichischer Politikerinnen und Politiker im November

Wien (OTS) -

Das APA-Comm Politik-Ranking untersucht monatlich die Berichterstattung von 13 österreichischen Tageszeitungen und analysiert, welche Politikerinnen und Politiker Österreichs die höchste mediale Präsenz aufweisen. Für November 2025 weist die Analyse Harald Mahrer (ÖVP), der inzwischen als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und des ÖVP-Wirtschaftsbundes zurückgetreten ist, mit 625 Medienbeiträgen als den medial präsentesten Politiker des Landes aus. Es folgen Christian Stocker (ÖVP) mit 343 und Andreas Babler (SPÖ) mit 305 Beiträgen. Zu Markus Marterbauer (SPÖ) waren insgesamt 254 Medienbeiträge zu verzeichnen, zu Thomas Stelzer (ÖVP) 229.

Das Ranking der Top-20-Akteurinnen und -Akteure für November 2025 ist unter www.ots.at/politikranking abrufbar. Es wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 13 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 30. November 2025 erstellt.

