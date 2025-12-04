  • 04.12.2025, 11:16:03
Gewerkschaft GPA zu Angriff im Hanusch-Krankenhaus: Null Toleranz gegenüber Gewalt an Beschäftigten

Gewalt am Arbeitsplatz wird zum zunehmenden Problem

Wien (OTS) - 

Die Gewerkschaft GPA reagiert mit Entsetzen auf den Buttersäure-Angriff im Hanusch-Krankenhaus in Wien, bei dem laut Medienberichten ein Arzt und vier weitere Beschäftigte attackiert wurden. „Unsere volle Solidarität gilt den betroffenen Kolleg:innen. Wir wünschen rasche und vollständige Genesung – körperlich wie psychisch. Klar ist: Gewalt gegen Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialbereich ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Angriff auf die, die unsere Versorgung sichern“, sagt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA.

Teiber weiter: „Wer Beschäftigte angreift, greift uns alle an. Die Schließung mehrerer Ambulanzen zeigt, wie ein einzelner Gewaltakt ganze Versorgungsbereiche lahmlegen kann. Das ist nicht nur eine Frage der Sicherheit am Arbeitsplatz, sondern auch der Versorgungssicherheit.“

Teiber erklärt: „Leider ist dieser Angriff kein Einzelfall. Gewalttätige Übergriffe in der Arbeitswelt nehmen zu – etwa auch im Handel. Beschäftigte dürfen damit nicht alleine gelassen werden. Unter www.gpa.at/sicher-ohne-gewalt bietet die Gewerkschaft GPA Verhaltenstipps an. Mitglieder sind außerdem Berufsschutz-versichert, wodurch bis zu 350 Euro an Kosten für anwaltliche oder psychologische Soforthilfe nach Gewalterfahrungen am Arbeitsplatz übernommen werden.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 05 0301-21 2258 Mobil: 0676 817 111 225
E-Mail: daniel.guertler@gpa.at
Website: https://www.gpa.at

