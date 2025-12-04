  • 04.12.2025, 11:14:02
FPÖ – Oberlechner: „Bundesaufsicht über Wiener Wohnen muss kommen!“

FPÖ-Wohnprogramm durch Rechnungshof bestätigt

Wien (OTS) - 

„Offenbar kannte SPÖ-Wohnminister Babler den neuen Rechnungshofbericht zu Wiener Wohnen bereits und ließ mit seinen Genossen darum unsere Initiativen zu Wiener Wohnen im parlamentarischen Bautenausschuss vertagen“, sieht FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner, MA seine Kritik an Wiener Wohnen mehr als bestätigt.

„Eine wirksame Bundesaufsicht über Wiener Wohnen muss kommen. Der Rechnungshof weist klar nach: Dieser gigantische SPÖ-Futtertrog ist vollkommen außer Kontrolle geraten. Wir Freiheitliche liegen mit unseren Forderungen unterdessen exakt im Ziel“, verwies Oberlechner auf aktuelle FPÖ-Anträge im Nationalrat. „Ich frage neuerlich: Warum kann Wiener Wohnen nicht, was jede Genossenschaft kann? Es ist unumgänglich, die Mieten im Gemeindebau auf genossenschaftliches Niveau zu senken – bis zur Totalsanierung der Anlagen“, verwies Oberlechner auf das FPÖ-Wohnprogramm.

„Hier zeigt sich die bittere Leistungsbilanz von SPÖ-Vizekanzler Babler und SPÖ-Bürgermeister Ludwig: Propaganda für die Menschen und Profite für rote Bonzen“, so Oberlechner, der parlamentarische Anfragen ankündigte.

