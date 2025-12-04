CAPT MILLION 2025: Ein Pokerfestival der Superlative

Wien (OTS) -

Erneut übertraf das Pokerfestival alle Erwartungen: Mit 2.937 Entries, Teilnehmer:innen aus 45 Nationen und einem Gesamtpreisgeld von 1.468.500 Euro bestätigte das Event eindrucksvoll seinen Status als eines der größten und wichtigsten Pokerturniere im deutschsprachigen Raum.

Beim Main Event am vergangenen Sonntag setzte sich Stefan Eggenberger aus der Schweiz in einem dramatischen, mehr als dreistündigen Heads-up gegen den Ukrainer Sergii Baranov durch und holte sich den prestigeträchtigen Titel sowie 200.500 Euro Preisgeld. Baranov nahm als Runner-up 131.500 Euro mit nach Hause – ein wohlverdientes „Trostpflaster“ nach einem spannungsgeladenen Finale.

Besonders beliebt erwies sich erneut die Möglichkeit der Doppelqualifikation. 40 Spieler:innen schafften es, sich mehrfach in die Preisgeldränge zu spielen und sicherten sich damit jeweils den begehrten 4.000-Euro-Bonus – ein Modell, das bereits 2024 entscheidend zum Erfolg beitrug.

Internationale Sieger und neue Formate mit starkem Zulauf

Ein Pokerfestival dieser Größenordnung lebt von Vielfalt – und auch 2025 war das Side-Event-Programm mit drei Neuzugängen ein voller Erfolg.

Besonders hervorzuheben:

High Roller Event (2.200 Euro Buy-in)

Sieger: Niko Koop (Deutschland) – 28.900 Euro

Ladies Event (230 Euro Buy-in)

Siegerin: Sava Krink (Deutschland) – 1.610 Euro

NEU 2025:

880 Euro Pot Limit Omaha

880 Euro Mystery Bounty

230 Euro Mini Main Event

Alle drei neuen Formate erzielten hohe Teilnehmerzahlen und sorgten für zusätzliche Dynamik im Turnierplan

Wie schon 2024 waren die zahlreichen Satellites ab 60 Euro ein zentraler Baustein des Erfolgs. Das Mega Satellite mit unglaublichen 548 Entries stach besonders hervor und zeigte, wie groß die Nachfrage nach leistbaren Qualifikationsmöglichkeiten ist. Dieses Konzept lockte erneut viele Spieler:innen zum Main Event, die sonst kein 550 Euro Turnier spielen würden. Es gab in ganz Österreich mehr als 20 Starttage vor dem großen Finale, somit hatten alle Gäste die Chance, sich in ihrem bevorzugten Casino für das Finale zu qualifizieren.

Casino Baden überzeugt erneut als Top-Standort

Das Casino Baden präsentierte sich einmal mehr als perfekter Austragungsort für ein Event dieser Dimension:

Mehr als 50 Pokertische im Einsatz

Poker-Menü täglich speziell für Spieler:innen

Welcome Bag für alle 254 Finalist:innen

Cash Game Angebot ab NLH 1/3 Euro , mit bis zu 15 Tischen laufend

Perfekte Abwicklung und Teamwork mit den teilnehmenden Casinos in ganz Österreich

Durch professionalisierte Abläufe, ein erfahrenes Team und die reibungslose Koordination der österreichweiten Starttage wurde die CAPT MILLION 2025 zu einem Pokerfest auf höchstem Niveau.

Nach zwei außerordentlich erfolgreichen Jahren ist klar: Die CAPT MILLION ist gekommen, um zu bleiben. Die Pokercommunity darf sich jetzt schon auf die CAPT MILLION 2026 von 19.11. bis 30.11. 2026 freuen – neue Highlights, internationales Flair und Pokeraction der Extraklasse sind garantiert.

Fotos zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/CAPT-Million-2025