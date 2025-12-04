  • 04.12.2025, 11:10:02
  • /
  • OTS0104

CAPT MILLION 2025: Ein Pokerfestival der Superlative

Mit einem beeindruckenden Finale und 200.500 Euro Preisgeld für den Sieger ging die zweite Ausgabe der CAPT MILLION im Casino Baden zu Ende.

Wien (OTS) - 

Erneut übertraf das Pokerfestival alle Erwartungen: Mit 2.937 Entries, Teilnehmer:innen aus 45 Nationen und einem Gesamtpreisgeld von 1.468.500 Euro bestätigte das Event eindrucksvoll seinen Status als eines der größten und wichtigsten Pokerturniere im deutschsprachigen Raum.

Beim Main Event am vergangenen Sonntag setzte sich Stefan Eggenberger aus der Schweiz in einem dramatischen, mehr als dreistündigen Heads-up gegen den Ukrainer Sergii Baranov durch und holte sich den prestigeträchtigen Titel sowie 200.500 Euro Preisgeld. Baranov nahm als Runner-up 131.500 Euro mit nach Hause – ein wohlverdientes „Trostpflaster“ nach einem spannungsgeladenen Finale.

Besonders beliebt erwies sich erneut die Möglichkeit der Doppelqualifikation. 40 Spieler:innen schafften es, sich mehrfach in die Preisgeldränge zu spielen und sicherten sich damit jeweils den begehrten 4.000-Euro-Bonus – ein Modell, das bereits 2024 entscheidend zum Erfolg beitrug.

Internationale Sieger und neue Formate mit starkem Zulauf

Ein Pokerfestival dieser Größenordnung lebt von Vielfalt – und auch 2025 war das Side-Event-Programm mit drei Neuzugängen ein voller Erfolg.

Besonders hervorzuheben:

  • High Roller Event (2.200 Euro Buy-in)
    Sieger: Niko Koop (Deutschland) – 28.900 Euro

  • Ladies Event (230 Euro Buy-in)
    Siegerin: Sava Krink (Deutschland) – 1.610 Euro

  • NEU 2025:
    880 Euro Pot Limit Omaha
    880 Euro Mystery Bounty
    230 Euro Mini Main Event

Alle drei neuen Formate erzielten hohe Teilnehmerzahlen und sorgten für zusätzliche Dynamik im Turnierplan

Wie schon 2024 waren die zahlreichen Satellites ab 60 Euro ein zentraler Baustein des Erfolgs. Das Mega Satellite mit unglaublichen 548 Entries stach besonders hervor und zeigte, wie groß die Nachfrage nach leistbaren Qualifikationsmöglichkeiten ist. Dieses Konzept lockte erneut viele Spieler:innen zum Main Event, die sonst kein 550 Euro Turnier spielen würden. Es gab in ganz Österreich mehr als 20 Starttage vor dem großen Finale, somit hatten alle Gäste die Chance, sich in ihrem bevorzugten Casino für das Finale zu qualifizieren.

Casino Baden überzeugt erneut als Top-Standort

Das Casino Baden präsentierte sich einmal mehr als perfekter Austragungsort für ein Event dieser Dimension:

  • Mehr als 50 Pokertische im Einsatz

  • Poker-Menü täglich speziell für Spieler:innen

  • Welcome Bag für alle 254 Finalist:innen

  • Cash Game Angebot ab NLH 1/3 Euro, mit bis zu 15 Tischen laufend

  • Perfekte Abwicklung und Teamwork mit den teilnehmenden Casinos in ganz Österreich

Durch professionalisierte Abläufe, ein erfahrenes Team und die reibungslose Koordination der österreichweiten Starttage wurde die CAPT MILLION 2025 zu einem Pokerfest auf höchstem Niveau.

Nach zwei außerordentlich erfolgreichen Jahren ist klar: Die CAPT MILLION ist gekommen, um zu bleiben. Die Pokercommunity darf sich jetzt schon auf die CAPT MILLION 2026 von 19.11. bis 30.11. 2026 freuen – neue Highlights, internationales Flair und Pokeraction der Extraklasse sind garantiert.

Fotos zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/CAPT-Million-2025

Rückfragen & Kontakt

Thomas Lamatsch
Expert Poker & Tournaments
Casinos Austria AG
Tel.: +43 (1) 53440 - 22276
Mobile: +43 664 7828 4910
E-Mail: thomas.lamatsch@casinos.at

Patrick Minar
Managing Director Corporate Communications
Casinos Austria AG
Tel.: +43 (1) 53440 – 31900
E-Mail: patrick.minar@casinos.at
Website: www.casinos.at www.playsponsible.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CAS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright