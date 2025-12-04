  • 04.12.2025, 11:06:32
SPÖ-Himmer zu Suspendierungsbegleitung: „Kinder brauchen Unterstützung und nicht bloß Strafen“

Einführung der Suspendierungsbegleitung im Ausschuss beschlossen

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer begrüßt die heute im Bildungsausschuss beschlossenen Maßnahmen zur qualitätsgesicherten Suspendierungsbegleitung. „Kinder brauchen Unterstützung und nicht bloß Strafen. Wer aus dem Schulalltag genommen wird, darf nicht sich selbst überlassen werden, sondern braucht gezielte Begleitung für eine erfolgreiche Rückkehr“, so Himmer. ****

Der neue Entwurf legt erstmals fest, wann „Gefahr in Verzug“ vorliegt, etwa bei vorsätzlichen körperlichen Angriffen, bedrohenden Äußerungen, beharrlicher Herabwürdigung oder mutwilliger Sachbeschädigung.

Entscheidend ist für Himmer die verpflichtende Reintegrationsmaßnahme ab einer Suspendierungsdauer von vier Tagen: „Unser Ziel ist, Schülerinnen und Schüler wieder tragfähig in die Schulgemeinschaft zu holen. Die Maßnahmen umfassen pädagogische und sozialpädagogische Unterstützung, können bis zu 20 Stunden pro Woche dauern und auch digital erfolgen.“

Außerdem richtete der Bildungsausschuss an Minister Wiederkehr die Forderung, die Reihe an beschlossenen Maßnahmen – etwa den Chancenbonus für Schulen oder das zusätzliche Personal für Schulpsychologie und -sozialarbeit – qualitätsgesichert umzusetzen. Sie sollen verbindlich in das Qualitätsmanagement und die Schulentwicklung integriert und regelmäßig überprüft werden. „Jede Entlastungsmaßnahme muss direkt bei den Schüler:innen und beim Schulpersonal ankommen“, fasst Himmer den Antrag zusammen. (Schluss) mf/ff

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

