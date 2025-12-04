Bauarbeiten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Kalladorf im Zuge der Landesstraße L1066 abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Landesstraße L 1066 in Kalladorf (Gemeindegebiet Wullersdorf) wurde verkehrssicher ausgebaut und neugestaltet. Die Arbeiten wurden unter Vollsperre von der Straßenmeisterei Hollabrunn mit regionalen Baufirmen durchgeführt. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf 900.000 Euro, wobei rund 560.000 Euro vom Land Niederösterreich und 340.000 Euro von der Marktgemeinde Wullersdorf getragen wurden.

Nach der Verlegung der Einbauten durch die Marktgemeinde Wullersdorf wurden sowohl die Fahrbahn erneuert als auch die Nebenflächen auf einer Gesamtlänge von rund 400 Metern neugestaltet. Dabei wurde der gesamte Straßenoberbau erneuert, ein neuer Belag aufgebracht und die Fahrbahn der Landesstraße L 1066 entsprechend heutigen Verkehrsstandards sowie den örtlichen Gegebenheiten mit einer Breite von 5,8 Metern ausgeführt.

An der Ostseite der L 1066 entstand ein 1,8 Meter breiter Gehsteig für schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Zudem bieten zahlreiche neue Abstellflächen ausreichend Platz für den ruhenden Verkehr. Durch die Einbindung einer Grünraumgestaltung entstand ein harmonisches Ortsbild, zu dem auch die Pflanzung von zwölf Feldahornbäumen beiträgt. Um Hauszufahrten besser an die Fahrbahn anzubinden, wurde das Straßenniveau im Bereich der Nebenanlagen teilweise angepasst.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Ing. Christoph Schodl BA, MA, und per E-Mail an christoph.schodl@noel.gv.at