„Ein Tag mit ... – Vier Höfe, vier Schicksale, eine Landschaft“ am 8. Dezember in ORF 2 und auf ORF ON

„Österreich-Bild am Feiertag“ führt in entlegene Kärntner Bergregionen

Wien (OTS) - 

Am Montag, dem 8. Dezember 2025, lädt das „Österreich-Bild am Feiertag“ um 18.25 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu einer besonderen Reise in entlegene Kärntner Bergregionen ein: Die Dokumentation „Ein Tag mit... – Vier Höfe, vier Schicksale, eine Landschaft“ rückt Menschen in den Vordergrund, deren Leben untrennbar mit ihren Höfen und der umgebenden Natur verwoben ist. In stillen Momenten und kraftvollen Bildern entsteht ein eindrucksvolles Stimmungsbild einer Welt, die sich im Wandel befindet – geprägt von Erinnerungen, Verantwortung und dem leisen Ausklingen einer Tradition.

Die Dokumentation des ORF Kärnten porträtiert vier alleinstehende Bergbauern im hohen Alter aus entlegenen Kärntner Regionen, die ihre Höfe zum Teil noch immer selbst bewirtschaften – oft fernab von Familie und Nachkommen. Viele von ihnen haben diese bereits weitergegeben, manche mit Frieden im Herzen, andere mit Zweifeln.

In ruhigen, ausdrucksstarken Bildern gewährt das „Österreich-Bild am Feiertag“ Einblicke in den Alltag zwischen Arbeit, Einsamkeit und tiefer Verbundenheit zur Natur. Die parallele Erzählstruktur verwebt ihre Geschichten zu einem vielschichtigen Bild des Lebens am Berg – zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Beständigkeit und Vergänglichkeit. „Ein Tag mit ...“ ist eine stille, berührende Hommage an jene, die geblieben sind, und regt dazu an, über den Wert eines einfachen Lebens nachzudenken – eines Lebens, das langsam zu verschwinden droht, aber tief in der Landschaft und in den Erinnerungen fortlebt.

Dabei stellt der Film behutsam zentrale Fragen: Was bleibt, wenn es keine Nachfolger mehr gibt? Wie geht es weiter, wenn die Hände, die den Hof über Generationen gepflegt haben, eines Tages ruhen? Und findet sich tatsächlich eine Person, die den Hof und die Tradition weiterführt?

„Mit dieser Dokumentation wollten wir jenen eine Stimme geben, die fernab der Öffentlichkeit ein Leben in großer Einfachheit und großer Hingabe führen. Ihre Geschichten zeigen, wie viel Stärke, Stille und Würde im Alltag dieser Bergbauern liegt und wie fragil dieses Lebensmodell geworden ist“, so Landesdirektorin Karin Bernhard.

