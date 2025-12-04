  • 04.12.2025, 11:00:03
ORF-Klarstellung zu Greenpeace-Forderungen

Wien (OTS) - 

ORF stellt im Zusammenhang mit in einer Greenpeace-Aussendung vom 2.12.2025 (OTS 0170) erhobenen Forderungen klar, dass redaktionelle Hoheit und Unabhängigkeit selbstverständlich auch bei Klima- und Umweltthemen gilt.

Der ORF weist die Einmischung des „Programmdirektors“ von Greenpeace, Adam Pawloff, in Programmfragen zurück und wird weiterhin unabhängig von Zurufen aus Politik und NGOs über aktuelle Themen berichten, dies gilt selbstverständlich auch für die Bereiche Umwelt und Klima. Der neue Beirat für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen soll den Austausch mit Expertinnen und Experten zu Fachfragen erleichtern – wie das auch bei den schon länger bestehenden Beiräten für Gesundheit und Kultur der Fall ist. Die Berichterstattung ist und bleibt davon vollkommen unabhängig, Forderungen und Belehrungen, in welcher Form, wie intensiv und mit welchen Metaphern die Berichterstattung erfolgen soll, gehen ins Leere und entsprechen nicht der Idee dieses neuen Beirats.

