Erfolg für die mentale Gesundheit: Bezirksvertretung Donaustadt nimmt NEOS-Antrag für kostenlose psychologische Beratung im Amtshaus an

Wien (OTS) -

Die Bezirksvertretung in der Donaustadt hat einen Antrag zur Einrichtung eines monatlichen, kostenlosen psychologischen Beratungsangebots im Bezirksamt einstimmig angenommen.

„Das ist ein großartiger Erfolg für alle Donaustädter:innen und ein starkes Signal, dass wir die psychische Gesundheit ernst nehmen. Mit der Annahme unseres Antrags wird nun der Weg für ein wichtiges, niederschwelliges Hilfsangebot geebnet“, freut sich Bezirksrat Marcin Suder, Klubvorsitzender NEOS Donaustadt.

Die mentale Gesundheit der Wiener Bevölkerung verschlechtert sich, wie Studien zeigen. Die anhaltenden Belastungen durch Folgen der Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die Teuerung schlagen sich auf die Psyche vieler Bürger:innen nieder. Eine SORA-Befragung von 2023 belegte, dass 34 % der Befragten ihren seelischen Zustand als verschlechtert erlebten, und 60 % berichteten von Ängsten, Erschöpfung oder Depressionssymptomen – besonders betroffen sind junge Menschen, Frauen und Menschen an der Armutsgrenze.

Als direkte Antwort auf diese alarmierenden Zahlen brachten die NEOS-Bezirksrät:innen der Donaustadt den Antrag zur Einrichtung einer kostenlosen und monatlichen psychologischen Beratung im Amtshaus ein. Die Bezirksvertretung hat diesen Antrag in ihrer Sitzung vom 3. Dezember 2025 angenommen.

Einfacher Zugang für alle Donaustädter:innen

„Der Schlüssel liegt in der Niederschwelligkeit und Kostenfreiheit. Wir wollen gerade jene Gruppen erreichen, die den Weg zu bestehenden psychologischen Hilfen oft scheuen oder sich nicht leisten können. Das Bezirksamt ist als Anlaufstelle bekannt und zentral“, erklärt Suder.

Das nun auf Schiene gebrachte Angebot soll in regelmäßigen Abständen stattfinden und den Bürger:innen kostenlos zur Verfügung stehen. Um den Zugang so einfach wie möglich zu gestalten und auch eine anonyme Inanspruchnahme zu gewährleisten, soll die Beratung sowohl persönlich als auch telefonisch möglich sein.