„Zufriedenheit ist ein Geschenk“: Ruth Oberhuber im „kreuz & quer nah dran“-Porträt

Wien (OTS) -

Ruth Oberhuber ist Künstlerin und arbeitet in einem Buchgeschäft der Diakonie. Als Dichterin hat sie schon einige Preise gewonnen. Mit wachem Blick auf die Welt versucht sie, tiefere Dimensionen – auch religiöse – ins Wort zu bringen. In der von Andrea Eder gestalteten „kreuz und quer nah dran“-Ausgabe „Zufriedenheit ist ein Geschenk“ erzählt sie im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen (Details unter presse.ORF.at) am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, um 12.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, wo sie Inspiration findet, was sie von der Zukunft erwartet und inwiefern sie die Diagnose Down-Syndrom begleitet.

