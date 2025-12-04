- 04.12.2025, 10:37:33
„Zufriedenheit ist ein Geschenk“: Ruth Oberhuber im „kreuz & quer nah dran“-Porträt
Am 7. Dezember um 12.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Ruth Oberhuber ist Künstlerin und arbeitet in einem Buchgeschäft der Diakonie. Als Dichterin hat sie schon einige Preise gewonnen. Mit wachem Blick auf die Welt versucht sie, tiefere Dimensionen – auch religiöse – ins Wort zu bringen. In der von Andrea Eder gestalteten „kreuz und quer nah dran“-Ausgabe „Zufriedenheit ist ein Geschenk“ erzählt sie im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen (Details unter presse.ORF.at) am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, um 12.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, wo sie Inspiration findet, was sie von der Zukunft erwartet und inwiefern sie die Diagnose Down-Syndrom begleitet.
