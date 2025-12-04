Stadt Wien präsentiert neuen Forschungsfragenkatalog für Klimaschutz, Klimaanpassung und Kreislaufwirtschaft

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien präsentiert den neuen Forschungsfragenkatalog „Wiener Forschungsfragen - Wissen für eine klimagerechte Stadt“, der künftig als Grundlage für die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Bereich Klima- und Umweltfragen dienen soll. Das Dokument bündelt jene Fragestellungen, die für die langfristige Klimapolitik der Stadt von besonderer Bedeutung sind und verbindet sie mit den Herausforderungen, denen eine wachsende Millionenmetropole in Zeiten des Klimawandels gegenübersteht. Entstanden ist der Katalog in einem breiten Dialog mit über 200 Expertinnen und Experten aus mehr als vierzig städtischen Dienststellen, Unternehmen der Stadt, Wiener Hochschulen sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Bürgermeister Michael Ludwig unterstreicht die Bedeutung des neuen Instruments für die strategische Ausrichtung Wiens: „Wien setzt seit vielen Jahren konsequent auf Klimaschutz. Mit dem neuen Forschungsfragenkatalog schaffen wir ein Werkzeug, das uns hilft, gemeinsam mit der Wissenschaft Lösungen für eine klimaresiliente Stadt zu entwickeln. Ich lade die Wiener Forschungscommunity ein, diesen Prozess aktiv mitzugestalten. So stellen wir sicher, dass Wien auch künftig eine der lebenswertesten Städte bleibt.“

Czernohorszky: Klimapolitik braucht verlässliche wissenschaftliche Grundlagen

„Wir stehen in der Klimapolitik vor großen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, Entscheidungen auf eine starke wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Der Forschungsfragenkatalog bringt Verwaltung und Forschung enger zusammen und sorgt dafür, dass wir Maßnahmen noch zielgerichteter planen und schneller umsetzen können“, macht Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky deutlich, welchen Stellenwert evidenzbasierte Klimapolitik für Wien hat.

Die Stadt steht zunehmend vor Aufgaben, die in der Dynamik des Klimawandels deutlicher sichtbar werden. Heißere Sommer, steigende Belastungen für Energie- und Wasserversorgung, ein wachsender Bedarf an kühlenden öffentlichen Räumen und ein Gebäudebestand, der in großem Umfang klimafit gemacht werden muss, prägen die kommenden Jahre. Gleichzeitig gewinnen soziale Fragen an Bedeutung, weil sich die Auswirkungen von Hitze in einer dicht bebauten Stadt ungleich verteilen und bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders stark treffen.

Der Forschungsfragenkatalog greift diese Entwicklungen auf und ordnet sie jenen Themenbereichen zu, die für die Klimapolitik der Stadt besonders relevant sind. Dabei zeigt sich, wie eng technische, ökologische und soziale Dimensionen miteinander verflochten sind, wenn es um die klimafitte Weiterentwicklung einer Millionenstadt geht. Der Katalog unterstützt die Verwaltung dabei, wissenschaftliche Erkenntnisse frühzeitig in strategische und operative Entscheidungen einfließen zu lassen, und schafft Orientierung, welche Daten, Modelle und Methoden künftig benötigt werden, um Klimaschutz und Klimaanpassung wirksam zu gestalten.

Kaup-Hasler: Wiens Forschungspotenzial als Motor für Innovation

„Wien verfügt über eine großartige Forschungslandschaft. Der neue Katalog zeigt, wie wichtig der Austausch zwischen Stadt und Wissenschaft ist, wenn es darum geht, innovative und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Er ist ein klares Signal, dass Wien Wissen und Forschung als Kern einer zukunftsorientierten Klimapolitik versteht“, verweist Wissenschafts- und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf die besondere Stärke des Forschungsstandorts Wien.

Mit 26 Hochschulen, rund 200.000 Studierenden und einer Vielzahl außeruniversitärer Forschungseinrichtungen bietet Wien ein wissenschaftliches Umfeld, das im deutschsprachigen Raum einzigartig ist. Dieses Potenzial bildet die Grundlage dafür, dass neue Modelle, Analysen, Reallabore und innovative Verfahren entwickelt werden, die unmittelbar zur Weiterentwicklung der Stadt beitragen.

Der Forschungsfragenkatalog zeigt deutlich, in welchen Bereichen Wien besonders auf die Expertise der Wissenschaft angewiesen ist - etwa beim klimafitten Umbau der städtischen Infrastruktur, bei der Weiterentwicklung urbaner Energiesysteme, bei Fragen der Stadtökologie oder bei der Analyse der gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. Gleichzeitig betont er die Bedeutung sozialer Innovationen, die für eine breite Akzeptanz von Klimamaßnahmen notwendig sind und das Miteinander in einer wachsenden Stadt prägen.



Neue Struktur für die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Hochschulen

Die Wiener Forschungsfragen 2025 benennen zu jedem Themenfeld klare Ansprechpersonen in der Verwaltung, sogenannte Themenpat*innen, die Zugang zu Daten ermöglichen, laufende Projekte begleiten und sicherstellen, dass Forschungsvorhaben unmittelbar an die Realität städtischer Systeme anschließen. Daraus entsteht ein dauerhaftes Modell der Zusammenarbeit, das nicht nur einzelne Projekte erleichtert, sondern die Verbindung zwischen Verwaltung und Wissenschaft institutionell stärkt.

Diese enge Verzahnung ist ein zentraler Bestandteil der Smart Klima City Strategie. Die Stadt setzt bewusst darauf, wissenschaftliche Erkenntnisse frühzeitig in politische Entscheidungen zu integrieren und gemeinsam mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen neue Lösungen zu testen. Der Forschungsfragenkatalog bildet dafür den gemeinsamen Rahmen und ermöglicht es, Erkenntnisse rascher in konkrete Maßnahmen zu überführen.

Gleichzeitig zeigt das Dokument, dass erfolgreiche Klimapolitik nur im Zusammenspiel vieler Akteurinnen und Akteure möglich ist. Die klimatischen Veränderungen der nächsten Jahrzehnte werden sämtliche Bereiche des urbanen Lebens betreffen – Energie und Mobilität ebenso wie Stadtplanung, Gesundheit, Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit. Der Forschungsfragenkatalog verdeutlicht, wie wichtig ein kontinuierlicher fachlicher Austausch über institutionelle Grenzen hinweg sein wird, um den komplexen Herausforderungen einer klimafitten Millionenstadt wirksam zu begegnen.



Veröffentlichung in mehreren Formaten

Der Forschungsfragenkatalog liegt in deutscher und englischer Sprache vor und steht auch vollständig als Website zur Verfügung. Damit schafft Wien ein dauerhaftes Arbeitsinstrument, das Forschung, Verwaltung und Politik auf neuer Grundlage verbindet und den Weg der Stadt zur Klimaneutralität bis 2040 wirksam unterstützt.



Wiener Forschungsfragen - Wissen für eine klimagerechte Stadt