Teilnehmende am Freiwilligen Sozialen Jahr nahezu verdoppelt

Wien (OTS) -

Das Interesse am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) ist seit der Gesetzesnovelle 2023 massiv gestiegen. Zurzeit sind fast 1.000 junge Menschen über den gemeinnützigen Verein im Einsatz und somit fast doppelt so viele wie vor zwei Jahren.

„Dieser Zuspruch freut uns sehr.“, sagt Elisabeth Marcus, Geschäftsführerin des österreichweiten Vereins. „Den rasanten Anstieg an Freiwilligen haben wir unserer professionellen Arbeit und auch den Besserstellungen für die FSJ-Teilnehmer*innen durch die Novelle des Freiwilligengesetzes zu verdanken“, ist sich Marcus sicher. 2021 hat sie die Geschäftsführung im Verein übernommen und seither ist vieles gelungen: Der Verein wurde modernisiert und konnte sich als verlässlicher Partner für zahlreiche Sozialeinrichtungen sowie für das Sozialministerium weiter etablieren; die Zahl der Mitarbeiter*innen hat sich verdoppelt und das zu einem Zeitpunkt, bei dem in vielen anderen Bereichen eher Entlassungen und Rezession am Plan stehen. 2024 wurde das jahrzehntelange Engagement des Vereins mit einem Sonder-Staatspreis für Ehrenamtskoordination gewürdigt.

Das FSJ als Einstieg in den sozialen Bereich

„Durch das FSJ ist es jungen Erwachsenen möglich, den Sozialbereich gut begleitet kennenzulernen, erste Berufserfahrungen zu sammeln und nach dem Einsatz besser zu wissen, welchen (beruflichen) Weg sie einschlagen möchten.“ sagt Veronika Prüller-Jagenteufel, ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins. Und der langjährige Schnitt kann sich sehen lassen: Mehr als 70% der Absolvent*innen entscheiden sich nach ihrem Einsatz für eine Ausbildung im Sozialbereich. Ebenso viele bleiben dem Sozialbereich ehrenamtlich erhalten.

Ein Verein mit Geschichte, Haltung und Mut zur Veränderung

Der Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste organisiert seit seiner Gründung 1968 das Freiwillige Soziale Jahr und wird von fünf Trägerorganisationen getragen, nämlich von den Pfadfinder*innen Österreichs, der Katholischen Jungschar, Katholischen Jugend, Kolping Österreich und von der Jesuitenmission. In den letzten 58 Jahren hat der österreichweit tätige Verein rund 14.000 junge Erwachsene durch ihren Freiwilligeneinsatz begleitet. „Besonders wichtig ist es uns, unsere FSJ-Teilnehmer*innen während der begleitenden FSJ-Seminare in ihrer Persönlichkeit zu stärken, sie in Krisen zu unterstützen und ihnen Wege aufzuzeigen, wie es nach dem FSJ für sie gut weitergehen könnte“, weiß Prüller-Jagendteufel und Marcus ergänzt: „Denn zu lernen, gut auf sich selbst zu schauen, mit sich selbst im Reinen zu sein und alle anderen Menschen ebenso im Blick zu haben, ist die beste Basis für ein gelingendes, zufriedenes Leben und für ein gutes Miteinander.“

„Ich bin über mich hinausgewachsen.“

Die knapp 1.000 Freiwilligen, die jetzt gerade im Einsatz sind, schenken Hoffnung, denn durch ihren Einsatz bringen sie frischen Wind in die verschiedensten Sozialeinrichtungen, haben Ressourcen, um mit Bewohner*innen des Seniorenheimes UNO zu spielen, mit Klient*innen in Häusern für Menschen mit Behinderungen einen Brief an eine liebe Freundin zu schreiben oder Kinder in einer Wohngemeinschaft bei der täglichen Hausübung zu unterstützen. Alles Tätigkeiten, für die den hauptamtlich Angestellten oftmals die Zeit fehlt. Diese zusätzlichen 34 Wochenstunden, die die Freiwilligen für zehn Monate in den Sozialeinrichtungen mitarbeiten, entlasten das Team, freuen die betreuten Kinder und Erwachsenen und sind oftmals der Start für eine langfristige Tätigkeit im Sozialbereich. „Ein FSJ zu machen, war die beste Entscheidung meines Lebens.“, sagt Amra (FSJ-Absolventin 2024/25) begeistert und ergänzt: „Ich bin über mich hinausgewachsen, wurde selbstbewusster, bedachter und resistenter.“