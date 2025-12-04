Banking trifft Loyalität: jö Bonus Club startet Partnerschaft mit Raiffeisen NÖ-Wien

Wien (OTS) -

Der jö Bonus Club, Österreichs größtes Kundenbindungsprogramm, und Raiffeisen NÖ-Wien starten eine Kooperation, die relevanten Mehrwert für Menschen im Alltag schafft. Das bedeutet für jö Bonus Club Mitglieder: Wer mit der Raiffeisen-Debitkarte bezahlt, sammelt künftig doppelt Punkte – beim jeweiligen Partner und zusätzlich bei der Raiffeisen Stadtbank Wien.

Gerade rechtzeitig zur festlichen Jahreszeit, in der Einkaufen und Schenken Hochsaison haben, gibt es gute Nachrichten für alle, die auch beim Bezahlen belohnt werden möchten.

"Mehr als eine Bank – das ist unser Anspruch. Wir setzen auf absolute Kundenzentrierung und bieten einfache, verständliche Lösungen, die über das klassische Bankgeschäft hinausgehen", betont Generaldirektor Michael Höllerer, Raiffeisen NÖ-Wien. “Durch Kooperationen schaffen wir Mehrwert. Der jö Bonus Club und Raiffeisen NÖ-Wien sind zwei starke Marken mit einem gemeinsamen Ziel: Banking und Loyalität zu verbinden, um spürbare Vorteile im Alltag zu schaffen. Wer mit der Raiffeisen-Debitkarte bezahlt, bekommt monatlich zusätzliche Ös. Ab Dezember starten wir in Wien und bauen die Vorteile Schritt für Schritt aus."

Täglicher Begleiter, der relevanten Mehrwert bietet

"Mit Raiffeisen NÖ-Wien begrüßen wir einen namhaften Partner im jö Universum, der unsere Werte teilt: die Nähe zu den Menschen und die tiefe Verbundenheit zu Österreich", freuen sich die beiden jö Geschäftsführer Alexander Merklein und Nikolai Scheurecker über die jüngste Erweiterung des Netzwerks. "Unsere Mission ist klar: jö ist der tägliche Begleiter, der echten Mehrwert bietet. Mit Raiffeisen NÖ-Wien an unserer Seite wird diese Vision für unsere Mitglieder greifbarer denn je. Unsere Ös gibt es jetzt auch außerhalb des Partnernetzes. Wir schaffen damit ein Ökosystem, in dem die Vorteile dauerhaft spürbar sind – bei jedem Einkauf und jeder Zahlung", so Alexander Merklein weiter.

Auch REWE Vorstand Marcel Haraszti ist von der Kooperation überzeugt: "Kund:innen erwarten heutzutage vernetzte Lösungen. Mit der Partnerschaft zwischen dem jö Bonus Club und Raiffeisen NÖ-Wien denken wir Handel und Bank gemeinsam, um den Menschen Vorteile im Alltag zu bieten und den täglichen Einkauf im Einzelhandel günstiger zu gestalten."

Ös sammeln beim Bezahlen, Vorteile genießen beim Einlösen

Mit fünf Millionen Mitgliedern und einer Haushaltsdurchdringung von 80 Prozent ist der jö Bonus Club Österreichs führendes Loyalty-Programm. Gemeinsam mit Raiffeisen NÖ-Wien, dem Bankpartner Nr. 1 im Osten Österreichs, eröffnet er Kund:innen neue Möglichkeiten, die weit über das klassische Bankgeschäft hinausgehen – ein klares Signal für innovative Banking-Lösungen und Kundenloyalität.

Ab Dezember können Kund:innen der Raiffeisen Stadtbank Wien, die zugleich jö Mitglieder sind und mit der Raiffeisen-Debitkarte bezahlen, wertvolle Ös sammeln – ganz egal, ob in Geschäften, Lokalen, online und auch außerhalb der jö Partnerwelt. Diese Ös lassen sich bei den 16 jö Partnern gegen exklusive Rabatte und Aktionen einlösen. Voraussetzung dafür ist die Verknüpfung der “Mein ELBA”-App mit der jö Mitgliedschaft. Für alle Kund:innen der Raiffeisen Stadtbank Wien, die noch kein jö Mitglied sind, aber ebenfalls profitieren möchten, ist der Einstieg ganz einfach: Die „jö äpp“ downloaden, sich mit E-Mail und Geburtsdatum registrieren, die Verknüpfung zur „Mein ELBA“-App herstellen und Vorteile genießen.

Mit der neuen Partnerschaft wird das Portfolio des jö Bonus Clubs weiter gestärkt. Mitglieder dürfen sich auf exklusive Vorteile und Aktionen freuen – und das nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über.

Über den jö Bonus Club

Der jö Bonus Club ist das größte händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm in Österreich. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö äpp, können die Clubmitglieder beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei teilnehmenden Partnern an 5.000 Standorten und in den Onlineshops bundesweit einlösen. Die Kooperation mit Partnerunternehmen wie ADEG Kaufleute, Allianz, BILLA, BILLA PLUS, BILLA Reisen, BIPA, jö.REISEN, jö.SPORTPASS, LIBRO, foodora, OMV, PAGRO DISKONT, Pearle, PENNY, Raiffeisen Stadtbank Wien, Sutterlüty, Universal und ZGONC macht den jö Bonus Club zum bedeutendsten heimischen Kundenclub. Der jö Bonus Club leistet einen wichtigen Beitrag, um den österreichischen Handel und Wirtschaftsstandort zu stärken. Er wurde 2019 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group in Österreich etabliert. Weitere Informationen unter: www.joe-club.at

Über die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien) ist eine moderne Regional- und Universalbank und das Spitzeninstitut der 41 niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Während sich die Raiffeisen Stadtbank Wien vor allem auf die Bundeshauptstadt konzentriert, sind die lokal tätigen, selbstständigen Raiffeisenbanken Marktführer in Niederösterreich. Im Privatkundengeschäft setzt die RLB NÖ-Wien auf innovative Lösungen und bietet ein umfassendes Omnikanal-Angebot. Unternehmen unterstützt sie aktiv bei deren nachhaltiger Transformation – hier richtet sich der Fokus vor allem auf den Mittelstand. www.raiffeisenbank.at