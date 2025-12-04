ASFINAG: Verlängertes Wochenende und Saisonstart in Skigebieten sorgen für mehr Verkehr

Wien (OTS) -

Am bevorstehenden zweiten Adventwochenende kann es rund um die Einkaufsstraßen und Shopping-Center in den Ballungsräumen zu Behinderungen bei der An- und Abfahrt kommen. Darüber hinaus starten die meisten Skigebiete in die Wintersaison, allen voran Schladming mit dem großen Opening von 5. bis 7. Dezember. Die dabei geplanten Konzerte sorgen jeweils am frühen Abend für erhöhten Verkehr bei der Anreise, speziell betroffen werden die Anschlussstellen Altenmarkt auf der A 10 Tauernautobahn und im Bereich des Zubringers Liezen auf der A 9 Pyhrnautobahn sein.

In der Nacht von Samstag, 6. Dezember auf Sonntag, 7. Dezember kommt es auf der A 2 Südautobahn wegen des Aushubs eines Tragwerkes der in Umbau befindlichen Murbrücke zu einer Totalsperre der Autobahn in Richtung Italien zwischen 20 Uhr und spätestens 5 Uhr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Knoten Graz-Ost und der Anschlussstelle Flughafen-Feldkirchen. Der Verkehr wird in dieser Zeit bei der Abfahrt Raaba über den Südgürtel (B67a) durch Graz umgeleitet.