AMF: Motorsportler des Jahres 2025 für Supermoto of Nations Team (+Fotos)

Die Auszeichnung Motorsportler des Jahres 2025 der Austrian Motorsport Federation (AMF) geht heuer an das österreichische Supermoto of Nations Team mit Lukas Höllbacher, Andreas Buschberger und Bernhard Hitzenberger für den Sieg bei der FIM Weltmeisterschaft. "Für die AMF-Gremien war das diesmal eine einfache und klare Entscheidung – die drei Rennfahrer haben mit dem WM-Titel heuer die ganz große Sensation im österreichischen Motorsport geliefert. Wir gratulieren dem gesamten Team zu diesem herausragenden Erfolg", erklärt AMF-Generalssekretär Michael Fehlmann.

Nach dem von der AMF bereits ausgezeichneten Vize-Titel im Vorjahr konnte das Supermoto of Nations Team, diesmal mit Lukas Höllbacher, Andreas Buschberger und Bernhard Hitzenberger, im Jahr 2025 nochmals nachlegen: Die drei Oberösterreicher überzeugten beim FIM Supermoto of Nations in Vysoké Mýto, Tschechien, auf der selektiven Strecke und holten sich damit schlussendlich vor den Teams aus Deutschland und Tschechien den WM-Titel.

Richard Lietz erhält Ehrenpreis des AMF-Präsidenten

Der Niederösterreicher Richard Lietz, sechsfacher LeMans Sieger und FIA WEC LMGT3 Team Champion mit Riccardo Pera und Ryan Hardwick, wurde für seine Erfolge mit dem Ehrenpreis des Präsidenten ausgezeichnet.

Fabian Perwein ist Rookie of the Year

Der 19-jährige Salzburger Fabian Perwein sicherte sich 2025 den Staatsmeistertitel im österreichischen Automobilslalom Division 3 (Race) mit seinem VW Käfer und erhielt dafür von den AMF-Gremien die Auszeichnung Rookie of the Year.

Saisonende für heimischen Motorsport, OÖ führt Liste der Champions an

Mit dem Ende der österreichischen Motorsportsaison 2025 stehen nun auch die 77 Staatsmeister:innen und Pokalsieger:innen der Austrian Motorsport Federation aus den Bereichen Automobilsport, Motorradsport und Karting offiziell fest. Mit insgesamt 19 Champions kommen die meisten erfolgreichen Motorsportler:innen in diesem Jahr aus Oberösterreich, gefolgt von Niederösterreich (17) und der Steiermark (12).

Ehrung der Motorsport-Champions am 17. Jänner 2026 am Red Bull Ring

Am 17. Jänner 2026 werden die Staatsmeister:innen und Pokalsieger:innen aus den Bereichen Automobilsport, Motorradsport und Karting im Zuge der Austria Motorsport Awards gemeinsam mit Sieger:innen internationaler und nationaler Serien im Rahmen einer feierlichen Gala am Red Bull Ring in der Steiermark geehrt. Insgesamt 107Preisträger:innen erhalten dort ihre Auszeichnungen von der AMF.

