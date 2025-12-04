AVISO 10.12., 10 Uhr: Caritas und Dirk Stermann starten Gruft-Winterpaket

Wien (OTS) -

Seit Anfang November läuft die Winternothilfe der Caritas auf Hochtouren. Bei einem Medientermin am 10.12. zieht die Caritas eine erste Bilanz und kündigt weitere Hilfsmaßnahmen an. „Für uns ist klar: Wenn die Temperaturen fallen, wenn der Druck auf obdachlose und armutsbetroffene Menschen zunimmt, dann muss auch unsere Hilfe mehr werden!“, betont Caritasdirektor Klaus Schwertner mit Blick auf kälter werdende Nächte und angekündigte Sparmaßnahmen im Sozialbereich. Unterstützung erhält er dabei von Kabarettist und Schriftsteller Dirk Stermann, der ein Streetwork-Team der Caritas bei einem ihrer Einsätze begleitet hat.

Rund 21.000 Menschen gelten in Österreich schon jetzt als obdach- oder wohnungslos. Laut Schätzungen der Caritas schlafen in Wien aktuell einige hunderte Menschen auf der Straße. „Und es steht zu befürchten, dass die Zahl der Menschen, die sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können, in den kommenden Monaten weiter steigen wird“, so Schwertner. Wie kann Menschen in Not jetzt geholfen werden? Was braucht es, um Obdachlosigkeit zu verhindern? Und wie werden sich die aktuellen Kürzungen auf die Lebenssituation der Betroffenen auswirken?

Pressegespräch & Foto-/Drehtermin „Gruft Winterpaket“

mit:

Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

Lis Pichler, Leiterin der Gruft

Dirk Stermann, Moderator und Kabarettist

Klient der Gruft

Wann: Mittwoch, 10.12.2025, 10 Uhr

Wo: Betreuungszentrum Gruft, Barnabitengasse 12A, 1060 Wien

