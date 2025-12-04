Schiefer Rechtsanwälte mit neuer Niederlassung in der Tabakfabrik Linz

Wien (OTS) -

Christian Richter-Schöller (39) übernimmt als Partner von Schiefer Rechtsanwälte die Niederlassungsleitung in Linz. Schiefer Rechtsanwälte verfügt damit über noch mehr juristische Innovationskraft im Transformationsrecht in Oberösterreich.

Schiefer Rechtsanwälte baut seine Präsenz in Oberösterreich strategisch aus: Christian Richter-Schöller (39), Partner der Kanzlei, hat mit 26. November 2025 die Niederlassungsleitung in Linz übernommen. Mit diesem Schritt verstärkt die Top-Vergaberechtskanzlei ihre Expertise in den Bereichen resiliente Lieferketten, Dekarbonisierung und Transformationsfinanzierung in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Österreichs.

„Linz steht für Fortschritt, lokalen Austausch und regionale Netzwerke. Die Nähe zu unseren Mandanten macht diese neue Niederlassung ideal für unsere Beratungsleistung im Vergaberecht“, erklärt Christian Richter-Schöller.

Gemeinsam mit den Vergaberechtsexpertinnen Martina Modl und Gabriele Doppelbauer verfügt die Niederlassung über ein spezialisiertes Team, das punktgenau die Anforderungen von öffentlichen Auftraggebern und Unternehmen kennt.

Der neue Kanzleisitz in der Tabakfabrik Linz ist zudem ein Vorzeigebeispiel für Brownfieldentwicklung. Schiefer Rechtsanwälte ist so überzeugt von diesem Konzept, dass sie selbst dort tätig sind. In Kooperation mit dem international renommierten Künstler und Developer Chris Müller beteiligt sich die Kanzlei aktiv an der Weiterentwicklung.

„Wir möchten Altes und Neues verbinden. Genau darin liegt die Kraft innovativer Vergabe. Mit Christian Richter-Schöller haben wir einen Niederlassungsleiter in Linz, der das lebt und mit seiner Expertise die Brücke zwischen rechtlichem Neudenken und regionaler Entwicklung schlägt“, schließt Martin Schiefer, Gründer und Partner von Schiefer Rechtsanwälte.

Über Schiefer Rechtsanwälte

Schiefer Rechtsanwälte ist die Top-Vergaberechtskanzlei in Österreich mit Hauptsitz in Wien und weiteren Standorten in Salzburg, Graz, Klagenfurt, St. Pölten und Linz. Das 50-köpfige Expert:innen-Team rund um die Partner:innen Martin Schiefer, Maria Troger und Christian Richter-Schöller hat es sich zur Aufgabe gemacht, Vergaberecht neu zu denken: strategisch, innovativ und regional. Zu den Mandant:innen der Kanzlei zählen prominente Auftraggeber sowie Entscheidungsträger:innen aus Politik, Verwaltung und Privatwirtschaft. Schiefer Rechtsanwälte berät und begleitet bei Ausschreibungen mit hohem Reputationsrisiko in den Bereichen Digitalisierung & Innovation, Informations- & Kommunikationstechnologie, Gesundheit & Soziales, Bau- & Infrastrukturprojekte, Mobilität, Energieversorgung sowie Compliance. Martin Schiefer findet sich seit Jahren im Spitzenfeld sämtlicher relevanter Ratings und wurde erneut zum „Leading Individual“ in der österreichischen Vergaberechtsszene gewählt.



Mehr Informationen auf: https://www.schiefer.at