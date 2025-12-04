Staatliches Museum Schwerin feierlich wiedereröffnet

Wien/Rostock (OTS) -

Nach vierjähriger Modernisierung hat das Staatliche Museum in der UNESCO-Welterbestadt Schwerin seine Türen am 30. Oktober 2025 wieder geöffnet. Die umfassende Erneuerung wurde durch eine Spende der Dorit & Alexander Otto Stiftung in Höhe von 7,5 Millionen Euro sowie rund 4 Millionen Euro des Landes Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht. Für Besucherinnen und Besucher ist der Eintritt für die nächsten vier Jahre kostenfrei, finanziert von Stiftung und Land.

Umfassend modernisiert und barriereärmer gestaltet

Die neue Schau lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, die Sammlung in einem völlig neuen Kontext zu erleben. Moderne Vermittlungsansätze, neue thematische Zugänge und eine erweiterte Ausstellungsfläche bieten Raum für überraschende Einblicke und vielfältige Perspektiven. Auch das neu gestaltete Café und der Museumsshop tragen zu einem insgesamt verbesserten Besuchserlebnis bei.

Dafür wurde das historische Museumsgebäude im Herzen des UNESCO-Welterbes Residenzensemble Schwerinin den vergangenen Jahren grundlegend überarbeitet: Restaurierte Oberflächen, erneuerte Gestaltungselemente und eine vollständig modernisierte technische Infrastruktur – von LED-Beleuchtung über Klimatisierung und Sicherheitssysteme bis hin zu flächendeckendem WLAN – bilden nun den Rahmen für die neue Präsentation. Drei neue Hebeplattformen und automatisierte Türen verbessern zudem die Barrierefreiheit. Durch die Umnutzung ehemaliger Depotflächen entstanden rund 400 Quadratmeter zusätzliche Ausstellungsfläche, und Erd- sowie Obergeschoss wurden gestalterisch wieder miteinander verbunden.

Neue Dauerausstellung: Dialoge zwischen Epochen

Mit der Wiedereröffnung wurde auch die Dauerausstellung vollständig neu konzipiert. Sie verbindet die fürstliche Sammlung niederländischer und flämischer Malerei mit zeitgenössischen Positionen, führt Besucherinnen und Besucher durch thematische Räume und integriert digitale sowie interaktive Angebote. Eine immersive Installation schafft den Übergang zwischen den Epochen. Meisterwerke von Rubens oder Frans Hals präsentieren sich dank erneuerter Beleuchtung in neuem Licht. Die Ausstellungsarchitektur stammt vom Berliner Büro Duncan McCauley.

Mit der modernisierten Präsentation und dem erweiterten Angebot setzt das Staatliche Museum Schwerin ein deutliches Zeichen für kulturelle Teilhabe – und lädt Besucherinnen und Besucherbei freiem Eintritt ein, Kunst neu zu entdecken.