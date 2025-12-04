- 04.12.2025, 10:00:34
- /
- OTS0074
Sitzung der Bezirksvertretung Währing
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Währing findet am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, um 16.30 Uhr im Festsaal der BV 18 in der Martinstraße 100 statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/waehring/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 18. Bezirk, Tel. +43 1 4000-18110 bzw. E-Mail post@bv18.wien.gv.at.
(Schluss) bv/red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK