Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Währing findet am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, um 16.30 Uhr im Festsaal der BV 18 in der Martinstraße 100 statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/waehring/sitzung-bezirksvertretung-livestream

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 18. Bezirk, Tel. +43 1 4000-18110 bzw. E-Mail post@bv18.wien.gv.at .

(Schluss) bv/red