Gemeindealpe Mitterbach startet in die Wintersaison 2025/26

St. Pölten (OTS) -

Die Gemeindealpe Mitterbach startet pünktlich am Nikolaustag (6. Dezember 2025) in die Wintersaison. Die Sesselbahnen sind für Wintersportfans bis zum Gipfel geöffnet, Skifahrer und Snowboarder können die Pisten ab der Mittelstation ins Tal nutzen. „Auf der Gemeindealpe Mitterbach fahren unsere Landsleute auf einer der besten Pisten Österreichs, zudem werden Sportler wie Erholungssuchende mit einer großartigen Aussicht auf unser schönes Niederösterreich belohnt“, so Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

In wenigen Minuten bringen die zwei Sesselbahnen die Wintersportfans von 800 auf 1.626 Meter Seehöhe. Am Gipfel der Gemeindealpe angekommen, überzeugt der einzigartige 360 Grad Panoramablick auf die umliegende Bergwelt. Die herrlichen Abfahrten in der beeindruckenden Natur bieten Wintersportspaß pur in allen Schwierigkeitsgraden. Sobald es die Temperaturen zulassen, erweitert sich das Angebot der Gemeindealpe auf die gewohnten 15,5 Pistenkilometer samt Freeride-Area im Gipfelbereich, den Snowpark, die Funslope mit Wellenbahn und die Speedstrecke. Auch Tourengehende sind herzlich willkommen und können während der regulären Betriebszeiten die ausgewiesenen Strecken nutzen.

Beste regionale Kulinarik kommt auf der Gemeindealpe Mitterbach ebenfalls nicht zu kurz. Direkt bei der Bergstation lädt das Terzerhaus zu genussvollen Momenten ein. Die Panoramafenster in der Gaststube und die weitläufige Sonnenterrasse ermöglichen bei klaren Tagen traumhafte Aussichten. Bei der Talstation verwöhnt das Gasthaus Grabner mit süßen und pikanten Köstlichkeiten. „Auch heuer bietet unsere Gemeindealpe alles, was die Herzen aktiver Winterfans höherschlagen lässt. Mit dem Kombiangebot ,Autofreier Winterspaß‘ reisen Gäste außerdem ermäßigt und öffentlich mit unserer Himmelstreppe zur Gemeindealpe an. Der Ski- oder Snowboardtransport ist dabei kostenlos. Vom Bahnhof Mitterbach/Erlaufsee (Mariazellerbahn) sind es nur wenige Gehminuten bis zur Talstation der Gemeindealpe“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl. Die tagesaktuellen Informationen zu den geöffneten Pisten- und Seilbahnanlagen sind unter https://www.gemeindealpe.at/liftbericht-gemeindealpe abrufbar.

Bei geeigneter Schneelage läuft die Wintersaison der Gemeindealpe Mitterbach bis 15. März 2026. Die Sessellifte sind täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr in Betrieb. Mittwochs ist die Bergabfahrt bis 19:00 Uhr möglich.

Der winterliche Veranstaltungskalender der Gemeindealpe Mitterbach ist auch 2026 wieder prall gefüllt: Am 10. und 14. Jänner finden die Skitourenschnuppertage von Mostviertel Tourismus statt, am 17. und 18. Jänner lockt das „Gipfeltreffen“, ein Vereins- und Gruppenspecial. „Early Birds“ können den Valentinstag am 14. Februar schon sehr früh starten – ab 06:30 Uhr heißt es „Guga hö – Morgenskifahren auf der Gemeindealpe“, anschließend wartet der allseits beliebte Faschingsbash samt Gmoa Oim Gschnas mit Maskenprämierung. Rasant wird’s am 28. Februar, wenn große und kleine Rennfans sich für das Gmoa Oim Race rüsten.

Tipp: Mit dem NÖ Bergerlebnispass oder der Ostalpen-Card können Wintersportfans die Saison in mehreren Skigebieten mit nur einer Karte genießen! Weitere Informationen zur Gemeindealpe Mitterbach gibt es unter www.gemeindealpe.at sowie im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr).

