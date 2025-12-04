Lotto: Am Sonntag geht es um einen Doppeljackpot mit 2,6 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Für die Lotto Ziehung am Mittwoch hatte bis Annahmeschluss niemand einen Tipp mit den „sechs Richtigen“ abgegeben, die sich dieses Mal aus den Zahlen 10, 14, 18, 22, 31 und 40 zusammengesetzt hatten. Damit wartet am Sonntag nun bei Lotto ein Doppeljackpot mit 2,6 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer:innen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Solo-Gewinn mit etwas mehr als 102.000 Euro. Ein bzw. eine Wiener:in hatte hier auf dem fünften von 20 abgegebenen Quicktipps fünf der sechs Richtigen und auch die Zusatzzahl 43 stehen. Lediglich die Zahl 22 fehlte auf den Sechser.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechsergewinn. Die Gewinnsumme des LottoPlus Sechsers wurde daher, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wieder auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der insgesamt 65 LottoPlus Fünfer erhält knapp 4.200 Euro. Am Sonntag geht es für den LottoPlus Sechser dann um 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es dieses Mal einen Solo-Gewinn. Hier hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer:in von win2day auf einem EuroMillionen Normalschein die richtige Joker-Kombination stehen und auch das „Ja“ angekreuzt. Sie oder er darf sich dafür über etwas mehr als 202.000 Euro freuen.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 2. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen