Wien Holding: Adventprogramm 2025 für Kinder

Die Unternehmen der Wien Holding haben sich 2025 wieder ein abwechslungsreiches Adventprogramm für Kinder und Familien einfallen lassen. Von Musik und Mitmachkonzerten über magische Lichterwelten im Schlosspark Laxenburg, winterliche Schifffahrten mit der DDSG Blue Danube, Chanukka-Programmen im Jüdischen Museum Wien bis zum Kurzfilmfestival im Mozarthaus Vienna – für jeden und jede ist etwas dabei.

DDSG Blue Danube Adventzauber auf der Donau

Die DDSG Blue Danube lädt im Advent 2025 zu einer außergewöhnlich breiten Auswahl an Themenfahrten ein, die festliche Kulinarik, Live-Musik und die winterliche Donau miteinander verbinden. Die beliebte Nikolo-Schifffahrt am 6. Dezember bietet ein zauberhaftes Erlebnis für Familien: Während an Bord ein Buffet serviert wird, erleben die Kinder eine Mitmach-Zaubershow, professionelles Schminken und natürlich den Besuch des Nikolos – ein unvergesslicher Adventtag am Wasser.

Infos & Buchung: www.ddsg-blue-danube.at

Jüdisches Museum Wien: Chanukka erleben

Das Jüdische Museum Wien widmet sich im Dezember dem Chanukka-Fest und lädt mit einer Reihe besonderer Programme dazu ein, jüdische Traditionen kennenzulernen. An fünf Abenden zwischen 16. und 21. Dezember finden die beliebten Chanukka-Lesungen statt, bei denen Märchen, Geschichten und Wissenswertes rund um das Lichterfest präsentiert werden.

Mit dem Programm ‚Wir feiern nicht nur Chanukka!‘ bietet das Museum darüber hinaus ein außergewöhnliches Theatererlebnis. Das stumme Theaterstück – entwickelt in Kooperation mit wienXtra – vermittelt die Essenz von Chanukka auf humorvolle und kreative Weise und überrascht mit einem Weihnachtsbaum, der mitten in der Geschichte auftaucht. Dieses Programm richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen und verbindet Tradition mit moderner Erzählkunst.

Chanukka lesen

am 16.12., 17.12., 18.12., 19.12., 21.12. jeweils um 17 Uhr

Wir feiern nicht nur Chanukka!

am 21.12., 30.12., 02.01. jeweils um 14 Uhr

Weitere Infos: www.jmw.at

Haus der Musik: Weihnachtliche Kinderkonzerte

Das Haus der Musik bietet im Advent 2025 erneut ein umfassendes Programm, das Kinder, Familien und Musikliebhaber*innen gleichermaßen anspricht. Den Auftakt bildet die musikalische Abenteuergeschichte „Filipp Frosch und das Geheimnis des Wassers“ von Marko Simsa. Mit spielerischen Elementen und lebendiger Musik führt Simsa die jungen Besucher*innen in die Welt des Wassers ein – ein Konzert, das sowohl lehrreich als auch unterhaltsam ist.

Im Dezember stehen außerdem Konzerte der Reihe KLASSIK COOL! auf dem Programm. In „Der verlorene Handschuh“ erleben Kinder, wie klassische Musik mit erzählerischen Elementen verschmilzt und winterliche Stimmungen erzeugt. Auch die neuen Advent- und Weihnachtslieder von Bernhard Fibich, die am 6., 11. und 17.–19. Dezember live zu hören sind, bringen den Zauber der Vorweihnachtszeit direkt ins Haus der Musik und laden zum Mitsingen ein.

Am 24. Dezember schließlich sorgt das Weihnachtsspecial „Der kleine Prinz“ für einen gefühlvollen Ausklang des Advents. Die poetische Geschichte wird musikalisch begleitet und spricht mit ihrer zeitlosen Botschaft Gäste jeden Alters an.

Termine & Infos: www.hausdermusik.com

Mozarthaus Vienna: Kurzfilmfestival für Kinder

Vom 13. bis 15. Dezember 2025 verwandelt das Mozarthaus Vienna den Konzertsaal wieder in einen kunterbunten Kinosaal für Kinder von 3 bis 6 Jahren und ihre Familien.

Gemeinsam mit dem Team von Kikeriki, Österreichs erstem Kurzfilmfestival für Kinder, können die kleinen Besucher*innen sieben liebevoll ausgewählte Kurzfilme entdecken. Dazu gibt es jede Menge Mitmachaktionen und interaktive Überraschungen. Ganz nebenbei wird die Frage geklärt: Wie klingt eigentlich der Winter? – und der Kinosaal wird dabei auf den Kopf gestellt!

Termine:

13. Dezember 2025: 14:30 – 16:00 Uhr

14. Dezember 2025: 14:30 – 16:00 Uhr

15. Dezember 2025*: 10:00 – 11:30 Uhr (*für Schulklassen)

Tickets: Der Eintritt ist frei! Anmeldung unter ticket@mozarthausvienna.at (Stichwort: KINOLINO Mozarthaus Vienna).

Schloss Laxenburg – Illumina: Magische Lichterwelten im Schlosspark

Der Schlosspark Laxenburg verwandelt sich heuer erneut in eine magische Wunderwelt aus Licht. Der drei Kilometer lange Rundweg bietet spektakuläre Wasserinszenierungen, Lasershows, Projektionen und fantasievolle Lichtobjekte internationaler Künstlerinnen und Künstler. Die Rückkehr des beliebten sprechenden Baums und das eindrucksvolle Videomapping auf der Franzensburg sorgen für zusätzliche Höhepunkte.

Neu 2025 ist ein Shuttlebus aus Wien, der freitags bis sonntags eine bequeme und umweltfreundliche Anreise ermöglicht. Die flexiblen Ticketauswahlmodelle machen den Besuch auch an stark frequentierten Tagen planbar und komfortabel.

Täglich geöffnet von 16:30 bis 22 Uhr, ab 7. Jänner von 17:00 bis 22:00 Uhr

Tickets & Infos: www.lichtergarten.at

