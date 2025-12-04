FPÖ - Nepp zu Wien Energie: Bürgermeister Ludwig muss endlich für eine Preissenkung sorgen

Wien (OTS) -

„Jetzt ist definitiv nicht die Zeit, die Wiener weiter zu belasten“, stellt FPÖ-Wien Chef Stadtrat Dominik Nepp klar. Trotz Rekordüberschüssen der Wien Energie steigen die Fernwärmepreise weiter – für Nepp ein völlig unhaltbarer Zustand: „Bürgermeister Ludwig könnte als Preisregulator sofort eingreifen. Durch seine Untätigkeit, lässt er die Wienerinnen und Wiener bewusst im Stich.“

Nepp kritisiert die rot-pinke Stadtregierung scharf, die trotz voller Kassen weiter kassiert: „Es ist absurd, dass ein städtisches Unternehmen Gewinne einfährt, während die Haushalte immer tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Wiener dürfen nicht länger die Leidtragenden des SPÖ-Missmanagements sein.“

Die Erklärungen von Stadtwerke-Chef Weinelt, wonach steigende Kosten und Investitionen teurere Preise rechtfertigen würden, lässt Nepp nicht gelten: „Die Menschen müssen heute zahlen, nicht irgendwann in einer fernen Zukunft, in der sich diese Investitionen vielleicht rechnen. Wenn die Gewinne wirklich in die Bevölkerung zurückfließen sollen, dann bitte sofort und spürbar.“



Nepps Forderung ist unmissverständlich: „Ludwig muss die Energiepreise senken und zwar jetzt. Alles andere ist Arbeitsverweigerung auf dem Rücken der Wienerinnen und Wiener.“