OCC Österreich erweitert Produktschutz 2025 – Premium Cars profitieren von erweiterten Leistungen

Der Spezialanbieter OCC Assekuranzkontor GmbH passt sein Versicherungsangebot an und bietet ab sofort auch für Premium Cars denselben umfangreichen Schutz, der bisher ausschließlich Oldtimern, Youngtimern und Newtimern vorbehalten war. Damit reagiert OCC Österreich auf die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Versicherungslösungen für hochwertige Liebhaberfahrzeuge und exklusive Automobile.

Zentrale Neuerungen im Überblick:

· Gleiche Leistungen für Premium Cars: Premium Cars erhalten künftig denselben Versicherungsschutz wie klassische Fahrzeuge – ein Vorteil insbesondere für Sammler mit gemischten Fahrzeugbeständen.

· Wertabsicherung auf Gutachtenbasis: Premium Cars können nun auf Grundlage von Wertgutachten abgesichert werden – besonders relevant, wenn die Wertentwicklung den Neupreis übersteigt. Die Vorsorgeversicherung für steigende Fahrzeugwerte findet dann ebenso Anwendung. Reparaturen können bis zur vereinbarten Versicherungssumme erfolgen, ohne dass ein Restwertabzug vorgenommen wird.

· Batterien von Hybridfahrzeugen eingeschlossen: Auch bei Klassikern mit Hybridtechnik sind die Batterien nun mitversichert.

· Erweiterte Deckungen: Mut- bzw. böswillige Handlungen sind nun auch bei Premium Cars in den Teilkasko-Leistungen enthalten. Kurzschluss-Folgeschäden sind ab sofort bis 10.000 Euro abgesichert und Be- und Entladeschäden beim Sichern des Fahrzeugs bei Eigentransporten sowie eine GAP-Versicherung bei Leasingfahrzeugen sind ebenfalls inkludiert.

· Wiederauffinden des Fahrzeugs: Die Option für den Fahrzeugrückkauf durch den Versicherungsnehmer ist nun auch für Premium Cars geregelt.

· Alltagssicherheit: Der Verlust von Fahrzeugschlüsseln ist ab sofort versichert.

· Erhöhte Selbstbewertung für alle Kategorien: Der Rahmen für die eigenständige Fahrzeugbewertung wurde auf 100.000 Euro angehoben – unabhängig davon, ob es sich um Oldtimer, Youngtimer, Newtimer oder Premium Cars handelt.

· Einheitliches Produkt für alle Kategorien: Oldtimer, Youngtimer, Newtimer und Premium Cars sind nun in einem Produkt bestmöglich vereint.

Mehrwert für Sammler und Besitzer hochwertiger Fahrzeuge

„Mit der Erweiterung und Optimierung unserer Produktbausteine tragen wir dem Umstand Rechnung, dass Sammler heute oft unterschiedliche Fahrzeugtypen besitzen. Durch die Harmonisierung der Leistungen für Premium Cars schaffen wir Klarheit und Einfachheit in der Absicherung“, betont Bernhard Eder, Geschäftsführer von OCC Österreich.

Mit dieser Produktoffensive unterstreicht OCC seine Rolle als verlässlicher Partner für die Versicherung von Liebhaberfahrzeugen in allen Kategorien – von historischen Klassikern bis hin zu modernen Premiumfahrzeugen.

Über OCC:

OCC, 1984 von zwei Oldtimer-Enthusiasten in Deutschland gegründet, ist heute der führende Anbieter für Spezialversicherungen rund um Liebhaberfahrzeuge – von Oldtimern und Youngtimern bis hin zu hochwertigen Sportwagen – in Deutschland und Österreich. An den Standorten Lübeck und Wien beschäftigt OCC mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.