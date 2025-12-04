Gaál: 70. Grätzlmarie-Projekt: WieNeu+ feiert rundes Jubiläum mit Ausweitung auf neues Zielgebiet

Wien (OTS) -

Seit 2021 unterstützt das Stadterneuerungsprogramm WieNeu+ mit der Förderschiene „Grätzlmarie“ Projekte, die dem Grätzl und seinen Bewohner*innen zugutekommen und zum guten Klima beitragen. Über 150 Projektideen wurden seitdem in den Programmgebieten zur Förderung eingereicht. 70 Projekte wurden bewilligt und gingen – mit einem Gesamtbudget von rund 250.000 Euro – in Umsetzung. Ab 1. Dezember ist die Förderung im 3. Programmgebiet Hernals beantragbar.

„Die Grätzlmarie steht für Beteiligung, Engagement und Zusammenhalt. Durch die Grätzlmarie konnten in den vergangenen Jahren dutzende Projektideen Realität werden, die das Miteinander im Grätzl aktiv fördern. Vom kostenlosen Beserlparktheater über Reparaturworkshops für Jung und Alt bis hin zur Biodiversitätshecke oder Projekten speziell für Frauen: Diese Projekte machen das Grätzl noch lebenswerter und bringen die Grätzlbewohnenden näher zusammen. Mit Hernals bekommen die Wienerinnen und Wiener im nächsten WieNEU+-Zielgebiet die Möglichkeit, ihre Ideen für sozialen Zusammenhalt und Nachhaltigkeit in die Tat umzusetzen!“, so Kathrin Gáal, Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin.

„Die Grätzlmarie ist eine Chance, gute Ideen für alle sichtbar zu machen und umzusetzen. Die Förderung hilft engagierten Menschen, die ihr Umfeld nachhaltig mitgestalten möchten. Wenn wir gemeinsam Projekte unterstützen, die Nachbarschaft, Klima und Lebensqualität stärken, ist das ein Gewinn für Hernals und das fördert das gute Zusammenleben im gesamten Bezirk“, sagt Peter Jagsch, Bezirksvorsteher von Hernals.

Was ist die Grätzlmarie?

Die Grätzlmarie fördert Projekte, die einen Mehrwert für die Nachbarschaft und das Grätzl haben. In den vergangenen Jahren wurden etwa Gemeinschaftsgärten, Reparaturcafés, Radfahrkurse oder Nachbarschaftsfeste finanziell unterstützt. Auch Kindergärten, Schulen und Vereine im Programmgebiet können von der Förderung profitieren. Die Projekte, die von den Bewohner*innen eingereicht und eigenständig umgesetzt werden, werden mit 500 bis 8.000 Euro gefördert.

„Mit meiner Förderung konnte ich beginnen einen Gemeinschaftsgarten zu gestalten, der im nächsten Jahr nicht nur ein Garten mit Gemüsebeeten, sondern auch ein blühender Begegnungsraum für Menschen werden soll“, so Andrea Husner, die als Bewohnerin des Gemeindebaus Johann-Kaps-Hof das Grätzlmarie-Projekt „Kaps-Gartl“ umgesetzt hat.

Ab Dezember 2025 für Hernals verfügbar

Ab 1.12.2025 können laufend Projekte für das WieNeu+ Programmgebiet Hernals eingereicht werden.

Ob ein Projekt eine Förderzusage erhält oder nicht, darüber entscheidet ein eigens eingerichteter Beirat. Dieser Beirat besteht jeweils zur Hälfte aus Bewohner*innen und Vertreter*innen lokaler Initiativen des WieNeu+-Programmgebiets. Drei Mal pro Jahr werden die eingereichten Projekte bewertet. Damit fördert die Grätzlmarie auch die Mitbestimmung auf lokaler Ebene im Sinne der Wiener Demokratie-Strategie.

Informationen zu den Beiratsterminen, dem Programmgebiet und Förderbedingungen finden Sie unter https://wieneuplus.wien.gv.at/graetzlmarie

Beratung und Kontakt

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) steht als erste Anlaufstelle bei Fragen rund um die Grätzlmarie, die Förderwürdigkeit eines Projekts oder den Beirat zur Verfügung. Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.gbstern.at/themen-projekte/wieneu/graetzlmarie-wieneu/

Weitere Informationen zu WieNeu+ und der Grätzlmarie:

https://wieneuplus.wien.gv.at/graetzlmarie