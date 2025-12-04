  • 04.12.2025, 09:24:32
  • /
  • OTS0055

Nur noch bis Montag: foodwatch ruft zum Endspurt bei der Wahl zum „Werbeschmäh des Jahres 2025“ auf

Welcher Täuschungstrick hat den Negativpreis am meisten verdient?

Wien (OTS) - 

Die Wahl zum „Werbeschmäh des Jahres 2025“ geht in die heiße Phase: Noch bis inklusive 8. Dezember können Konsument:innen auf www.werbeschmaeh-des-jahres.at für den dreistesten Marketingtrick der Lebensmittelindustrie abstimmen. Fünf Produkte stehen im Finale – vom vermeintlichen High-Protein-Käse bis zum überteuerten Kapsel-Kakao.

„Konsument:innen werden mit Marketing und Produktdesign systematisch in die Irre geführt“, sagt Indra Kley-Schöneich, Leiterin von foodwatch Österreich. „Jetzt haben Sie die Gelegenheit, der Industrie direkt auszurichten: Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen! Jede Stimme setzt ein starkes Zeichen gegen Täuschung im Supermarkt.“

Die fünf Finalisten im Überblick:

  • Dolce Gusto Nesquik: 50 % teurer als klassischer Kakao – und pro Tasse eine nicht recycelbare Müllkapsel.
  • GAMERS ONLY Energydrink Pulver: Kindermarketing par excellence. Knallige Ninja-Turtles-Optik für ein koffeinreiches Produkt, das besonders für Kinder riskant ist.
  • Lotus Biscoff: Weniger Inhalt, gleicher Preis – klassische Shrinkflation, die Konsument:innen teuer kommt.
  • Mautner Markhof Sirup+ Immunbooster: der Wolf im Schafspelz – oder auch eine reine Zuckerbombe mit falschem Gesundheitsversprechen.
  • NÖM Pro Cottage Cheese: „High Protein“: Versprechen ohne Mehrwert – teils weniger Eiweiß als günstige Eigenmarken.

Die Aktion findet bereits zum vierten Mal statt. Mit dem Negativpreis macht foodwatch auf offenkundige Mogelpackungen, leere Werbeversprechen und manipulative Trends aufmerksam. Die feierliche „Auszeichnung“ des Siegerprodukts erfolgt im Anschluss an das Voting.

Weiterführende Informationen:

Zur Abstimmung

Bildmaterial

Instagram

Facebook

Rückfragen & Kontakt

foodwatch Österreich
Evelyn Horak
Telefon: +43 676 3316372
E-Mail: presse@foodwatch.at
Website: www.foodwatch.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FWA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright