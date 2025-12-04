Winterfreude zum Vorteilspreis: mit dem Familienland*Pass bis -33 Prozent

St. Pölten (OTS) -

Der Winter steht vor der Türe, die Temperaturen sinken merklich und somit zieht es viele auf die Pisten und aufs Eis. Auch Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freut sich auf die Winteraktivitäten: „Mit dem Familienland*Pass gibt es in den kommenden Monaten Ermäßigungen bei zahlreichen Partnerbetrieben, die Skiabenteuer, Rodelerlebnisse und Eislaufvergnügen anbieten. Somit steht dem winterlichen Familienausflug nichts mehr im Wege, denn gemeinsame Aktivitäten verbinden und sorgen für Zusammenhalt – für die beste Zukunft unserer Kinder.“

Zu den Ski- und Rodelgebieten, die für Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes Rabatte gewähren, zählen etwa das Skigebiet Königsberg, die Raxseilbahn, die Wexl Arena, das Schidorf Kirchbach, sowie der Semmering (Rodelverleih). Wer lieber mit Kufen übers Eis flitzen möchte, bekommt unter anderem an folgenden Standorten Preisermäßigungen: Eislaufplatz Hollabrunn, Eisbahn Markt Piesting, Eislaufplatz Melk, Freizeitzentrum Mödling, Freizeitzentrum Perchtoldsdorf, Kunsteisarena Ternitz, Eislaufplatz Thayaland, Kunsteisbahn Krems, Kunsteisbahn Matzen und Wilhelmsburger Glatteis.

Vier beliebte Skigebiete in Niederösterreich halten für Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes eine besondere Aktion bereit: Die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Ötscherlifte Lackenhof sowie die Hochkar Bergbahnen bieten attraktive Ermäßigungen, die speziell auf Familien zugeschnitten sind: beim ersten Besuch einen Online-Rabatt von 10 Prozent auf Stunden- und Eintagestickets für Kinder, beim zweiten Besuch 33 Prozent Rabatt auf alle im Onlineshop erworbenen Tickets für die ganze Familie. Bitte informieren Sie sich vor Ort über die aktuellen Öffnungszeiten sowie die Schneelage.

„Mit dem Familienland*Pass wird Winterzeit zur Familienzeit – ermäßigte Aktivitäten, gemeinsames Vergnügen und unvergessliche Momente im Schnee sind in Niederösterreichs Wintersportstätten garantiert“, freut sich Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH. Mit der praktischen Familienland-App haben Familien auch unterwegs den Überblick über Partnerbetriebe in der Nähe, damit keine Aktion versäumt wird.

Die Familienland-App kann in den gängigen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden. Informationen zur App sowie zum Familienland*Pass befinden sich auf www.familienland.at.

