Auch heuer wieder: Lidl Österreich verzichtet auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern

Vorreiter seit 2016

Auch 2025: Lidl Österreich verzichtet auch heuer wieder auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester. (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei, Fotocredit: Adobe Stockfoto)
Salzburg, Österreich (OTS) - 

Lidl Österreich verzichtet auch heuer auf den Verkauf von Feuerwerksartikeln in allen heimischen Filialen. Zusätzlich werden auch keine Standplätze an externe Feuerwerks-Unternehmen vergeben.

Feuerwerke sind nicht nur schön anzusehen. Neben vielen Verletzungen und Verbrennungen sorgen Silvesterkracher jedes Jahr vor allem auch für viel Lärm, Müll und Feinstaub. Darum verbieten immer mehr Städte und Gemeinden bereits private Feuerwerke zu Silvester.

Auch Lidl Österreich verzichtet bereits seit 2016 auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern in heimischen Filialen. Darüber hinaus werden auch keine Standplätze auf Lidl-Parkplätzen an externe Unternehmen vermietet.

„Wir bleiben aus Rücksicht auf Umwelt und Tiere bei unserer langjährigen Haltung und verzichten auch heuer wieder auf den Verkauf von Böllern und Raketen. Wer es dennoch knallen lassen möchte, findet in unseren Filialen eine erstklassige Auswahl an prickelnden Sektspezialitäten für einen festlichen Start ins neue Jahr“, so Simon Lindenthaler, Leiter Corporate Affairs bei Lidl Österreich.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

