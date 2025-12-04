Hilfswerk NÖ: Bereits 250 Ehrenamtliche lesen mit Kindern

St. Pölten (OTS) -

Den Internationalen Tag des Ehrenamts, 5. Dezember, nimmt das Hilfswerk zum Anlass, um auf die Bedeutung der Freiwilligentätigkeit hinzuweisen. 2.200 Ehrenamtliche engagieren sich derzeit beim Hilfswerk Niederösterreich in den unterschiedlichsten Bereichen: Beim Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, in einer der HILFSWERKstätten, oder beim jüngsten Angebot, der „Gemeinsamen Lesezeit“. Diese Initiative zur Leseförderung bei Kindern ist eine wahre Erfolgsstory: Vor drei Jahren als Pilotprojekt ins Leben gerufen sind inzwischen 250 Lesepatinnen und -paten an 27 Standorten im Einsatz.

In Schulen, Kindergärten, Hilfswerk-Kinderbetreuungseinrichtungen und Bibliotheken bringen Ehrenamtliche Kindern die Welt der Bücher näher. Sie lesen gemeinsam, lassen sich vorlesen und stärken spielerisch die Lesekompetenz der Kinder. In St. Pölten und Krems wird auch mit der älteren Generation „Lesezeit“ verbracht: Hier sind die Lesepatinnen und -paten in Seniorenheimen tätig.

„ Egal, ob man seine Zeit lieber einsamen älteren Menschen widmet oder Kindern, denen man die Welt des Lesens näherbringen möchte: Es gibt viele Möglichkeiten, beim Hilfswerk andere – und auch sich selbst – glücklich zu machen “, betont Hilfswerk Niederösterreich-Präsident Abg. z. NR Lukas Brandweiner. „ Ehrenamtliches Engagement bereichert und macht das Leben bunter. Das wissen auch unsere 2.200 Freiwilligen, bei denen wir uns sehr herzlich für ihren Einsatz bedanken. “

Für die „Gemeinsame Lesezeit“, aber auch für den ehrenamtlichen Besuchsdienst sucht das Hilfswerk in vielen Teilen Niederösterreichs nach Verstärkung. Beim Besuchsdienst verbringen die Freiwilligen regelmäßig Zeit mit älteren, einsamen Menschen. Gemeinsam wird gespielt, spazieren gegangen und geplaudert – bereichernde Stunden für beide Seiten. „Ehrenamtliches Engagement ist eine wertvolle Ergänzung zu unseren professionellen Diensten für die Familie. Jeder, der mitmachen möchte, ist willkommen“, wirbt Brandweiner um Freiwillige.

Informationen zu den Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren gibt es auf der Hilfswerk-Website www.hilfswerk.at/niederösterreich, per Mail an ehrenamt@noe.hilfswerk.at oder unter der Telefonnummer 05 9249 30170.