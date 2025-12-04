  • 04.12.2025, 09:14:32
  • /
  • OTS0049

Dezember-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Filme und Live-Veranstaltungen im Zeichen von Weihnachten

St. Pölten (OTS) - 

Im Kino im Kesselhaus in Krems bringt der Dezember die schönsten Weihnachtsfilme für Jung und Alt sowie ein Live-Programm mit Figurentheater und Konzert, das ebenfalls ganz im Zeichen von Weihnachten steht. So ist die romantische Komödie „Liebe braucht keine Ferien“ mit Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law und Jack Black am 18. Dezember in Originalfassung und am 19. Dezember in der Reihe „Weihnachts.Kaffee“ zu sehen, während mit „Aufputzt is“ ab 20. Dezember eine österreichische Weihnachtskomödie auf dem Programm steht, in der ein Allstar-Ensemble rund um den Kabarettisten Gery Seidl einige Turbulenzen zu überstehen hat, bis ein friedliches Fest gefeiert werden kann.

Den ganzen Dezember über gibt es zudem samstags und sonntags Kinderfilme wie „Pumuckl und das große Missverständnis“, „Mission Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum“, „Pippi geht von Bord“, „Wicked 2“ und „Das Grüffelokind“, die es im Kremser Programmkino weihnachten lassen. Ein besonderes Highlight für das jüngste Publikum ist auch heuer wieder das Kinderweihnachtsprogramm, das am 24. Dezember mit den Weihnachtsgeschichten „Pettersson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt“, „Mission Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum“ und „Pippi geht von Bord“ das lange Warten auf das Christkind verkürzen möchte; alle Kinder bekommen zudem ein kleines Geschenk.

Für die Allerjüngsten ist außerdem Christian Bochdansky am 7. Dezember mit seinem Figurentheater „Der Weihnachtsfuchs“ im Kesselhaus zu Gast, während Thomas Gansch am 12. Dezember in seiner „Weihnachts-Schlagertherapie“ die Möglichkeit bietet, in die Welt der schönsten Schlager der 1950er- und -60er-Jahre einzutauchen.

Komplettiert wird das Dezember-Programm im Kino im Kesselhaus durch die Reihe „Dokumente“ mir „Unsere Zeit wird kommen“ (10. Dezember) und „Melt“ (17. Dezember), das „Film.Frühstück“ mit „Ganzer halber Bruder“ (7. Dezember), „No Hit Wonder“ (14. Dezember) und „Aufputzt is“ (28. Dezember), das „Film.Kaffee“ mit „No Hit Wonder“ am 5. Dezember und nicht zuletzt „Stricken.im.Kino“ ebenfalls mit „No Hit Wonder“ am 13. Dezember.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets@kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742/9005-12175
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright