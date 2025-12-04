Dezember-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

St. Pölten (OTS) -

Im Kino im Kesselhaus in Krems bringt der Dezember die schönsten Weihnachtsfilme für Jung und Alt sowie ein Live-Programm mit Figurentheater und Konzert, das ebenfalls ganz im Zeichen von Weihnachten steht. So ist die romantische Komödie „Liebe braucht keine Ferien“ mit Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law und Jack Black am 18. Dezember in Originalfassung und am 19. Dezember in der Reihe „Weihnachts.Kaffee“ zu sehen, während mit „Aufputzt is“ ab 20. Dezember eine österreichische Weihnachtskomödie auf dem Programm steht, in der ein Allstar-Ensemble rund um den Kabarettisten Gery Seidl einige Turbulenzen zu überstehen hat, bis ein friedliches Fest gefeiert werden kann.

Den ganzen Dezember über gibt es zudem samstags und sonntags Kinderfilme wie „Pumuckl und das große Missverständnis“, „Mission Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum“, „Pippi geht von Bord“, „Wicked 2“ und „Das Grüffelokind“, die es im Kremser Programmkino weihnachten lassen. Ein besonderes Highlight für das jüngste Publikum ist auch heuer wieder das Kinderweihnachtsprogramm, das am 24. Dezember mit den Weihnachtsgeschichten „Pettersson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt“, „Mission Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum“ und „Pippi geht von Bord“ das lange Warten auf das Christkind verkürzen möchte; alle Kinder bekommen zudem ein kleines Geschenk.

Für die Allerjüngsten ist außerdem Christian Bochdansky am 7. Dezember mit seinem Figurentheater „Der Weihnachtsfuchs“ im Kesselhaus zu Gast, während Thomas Gansch am 12. Dezember in seiner „Weihnachts-Schlagertherapie“ die Möglichkeit bietet, in die Welt der schönsten Schlager der 1950er- und -60er-Jahre einzutauchen.

Komplettiert wird das Dezember-Programm im Kino im Kesselhaus durch die Reihe „Dokumente“ mir „Unsere Zeit wird kommen“ (10. Dezember) und „Melt“ (17. Dezember), das „Film.Frühstück“ mit „Ganzer halber Bruder“ (7. Dezember), „No Hit Wonder“ (14. Dezember) und „Aufputzt is“ (28. Dezember), das „Film.Kaffee“ mit „No Hit Wonder“ am 5. Dezember und nicht zuletzt „Stricken.im.Kino“ ebenfalls mit „No Hit Wonder“ am 13. Dezember.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets@kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.