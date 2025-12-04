AVISO: Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Einkommensanalyse am 11.12.

St. Pölten (OTS) -

Am 11. Dezember 2025 wird die aktuelle Einkommensanalyse der AK Niederösterreich präsentiert. Wie viel verdienten die Beschäftigten mit einem Arbeitsplatz in Niederösterreich im vergangenen Jahr? Welche Auswirkungen haben Teuerung und Inflation? In welchen Bezirken verdienten die Arbeitnehmer:innen am meisten, in welchen am wenigsten? Wie groß ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Welche interessenspolitischen Forderungen ergeben sich daraus für die Arbeiterkammer Niederösterreich?

Mit:

- AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzenden Markus Wieser

- AK-Wirtschaftsexperte Mag. Matthias Koderhold

Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Einkommensanalyse

Datum: 11.12.2025, 10:00 Uhr

Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum

AK-Platz 1

3100 St. Pölten

Österreich