Bernhuber: Christbaum aus Niederösterreich glänzt im Europaparlament

Bereits zum 28. Mal glänzt ein Christbaum aus Österreich im Europäischen Parlament und sorgt in der Adventszeit für vorweihnachtliche Stimmung. "Der geschmückte Baum aus Niederösterreich zeugt von unserer weihnachtlichen Tradition und der tiefen Verbundenheit Österreichs mit der Europäischen Union. Der Christbaum wurde heuer erstmals vom Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband gespendet und soll als Symbol für die Leistung der Feuerwehrleute in Österreich und in ganz Europa stehen - ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt über Grenzen hinweg", sagt der ÖVP-Europaabgeordnete Alexander Bernhuber, der den Christbaum im Rahmen einer feierlichen Zeremonie an EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola übergeben hat.

Die prächtige 3,7 Meter hohe und 16 Jahre alte Nordmanntanne wurde gemeinsam mit der niederösterreichischen Christbaumkönigin Ricarda Reithner ausgewählt. Der Baum wurde zum fünften Mal in Folge umweltfreundlich per Nachtzug der ÖBB nach Brüssel transportiert. Der Mostviertler Europaabgeordnete Bernhuber hat die traditionelle Christbaumübergabe an das Europaparlament heuer zum siebenten Mal organisiert.

"Der Christbaum würdigt die harte Arbeit unserer bäuerlichen Familienbetriebe, die unsere Lebensmittelversorgung sichern und unsere Wälder erhalten und pflegen. Und er ehrt heuer besonders unsere Feuerwehrleute, die in den vergangenen Jahren unermüdlich im Einsatz waren gegen verheerende Überschwemmungen, großflächige Waldbrände und andere Naturkatastrophen. Ihr wichtiger Dienst über ihre lokalen Gemeinschaften und die Landesgrenzen hinaus zeigt, wie entscheidend Zusammenarbeit, Solidarität und schnelle Koordination in Krisenzeiten sind", erklärt Bernhuber.

Der festliche Höhepunkt der Christbaumübergabe war die Segnung des geschmückten Baumes durch den Superior von Mariazell, Pater Michael Staberl. Teilgenommen haben unter anderem der österreichische EU-Kommissar Magnus Brunner, der stv. österreichische EU-Botschafter Franz Wirtenberger, die ÖVP-Europaabgeordneten Reinhold Lopatka und Lukas Mandl sowie Herbert Dorfmann, Europaabgeordneter der Südtiroler Volkspartei und weitere Europaabgeordnete aus verschiedenen Ländern. Aus Österreich angereist waren zudem Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der Nationalratsabgeordnete und Präsident der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, Johannes Schmuckenschlager, Bundesfeuerwehrkommandant Robert Mayer und NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner mit 13 Mitgliedern des NÖ-Landesfeuerwehrrates. Musikalisch untermalt wurde der Festakt von den Mostviertler Blechmusikanten unter der Leitung des Landesobmannes des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes Bernhard Thain.

Druckfähige Fotos sind unter folgendem Link verfügbar:

https://www.flickr.com/photos/170370774@N04/albums/72177720330684250/

