AVISO-PK: „Freiraum Schule“ – weitere Entbürokratisierungsmaßnahmen, um Lehrerinnen und Lehrer nachhaltig zu entlasten

mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretär für Entbürokratisierung und Deregulierung Sepp Schellhorn

Wien (OTS) - 

19.000 Personen haben im Frühjahr ihre Ideen eingebracht, wie die Bürokratie an Schulen so weit wie möglich eingeschränkt werden kann, damit Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitungen wieder mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler in den Klassenzimmern verbringen können. In einem ersten Schritt wurden bereits 80 Prozent der Rundschreiben gestrichen. Im Rahmen der Pressekonferenz werden Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretär für Entbürokratisierung und Deregulierung Sepp Schellhorn weitere Maßnahmen vorstellen, die eine echte Entlastung für Lehrpersonen darstellen werden.

Datum: 05.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Bildung
Wasagasse 2
1090 Wien
Österreich

BMB

Susanne Leiter
Pressesprecherin
Telefon: +43 1 53120-5006
E-Mail: susanne.leiter@bmb.gv.at
Website: https://www.bmb.gv.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
