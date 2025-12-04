Wien (OTS) -

19.000 Personen haben im Frühjahr ihre Ideen eingebracht, wie die Bürokratie an Schulen so weit wie möglich eingeschränkt werden kann, damit Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitungen wieder mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler in den Klassenzimmern verbringen können. In einem ersten Schritt wurden bereits 80 Prozent der Rundschreiben gestrichen. Im Rahmen der Pressekonferenz werden Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretär für Entbürokratisierung und Deregulierung Sepp Schellhorn weitere Maßnahmen vorstellen, die eine echte Entlastung für Lehrpersonen darstellen werden.

AVISO-PK: „Freiraum Schule“ – weitere Entbürokratisierungsmaßnahmen, um Lehrerinnen und Lehrer nachhaltig zu entlasten

Datum: 05.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Bildung

Wasagasse 2

1090 Wien

Österreich