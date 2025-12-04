„Vienna OffStage“: WienTourismus sucht Partner für ESC-Rahmenprogramm

Wien (OTS) -

Wien verwandelt sich im Mai 2026 zur Bühne des 70. Eurovision Song Contest. Neben zahlreichen Fans werden auch rund 2.500 Delegierte und akkreditierte Medienvertreter*innen aus aller Welt anreisen. Für sie stellt der WienTourismus das offizielle ESC-Rahmenprogramm zusammen und informiert ab sofort auf b2b.wien.info/eurovision über Beteiligungsmöglichkeiten für Wiener Unternehmen und Kulturinstitutionen: Sie können sich melden, um mit kostenfreien Angeboten offizieller Teil des Mega-Events zu werden. Eine Jury wählt aus allen Einreichungen einen vielfältigen, für Wien repräsentativen Mix.

Der WienTourismus ruft Wiener Unternehmen und Kulturinstitutionen dazu auf, sich mit ihren Angeboten an „Vienna OffStage“ zu beteiligen, dem offiziellen Rahmen- und Kulturprogramm für akkreditierte Journalist*innen und Delegierte. Die Angebote müssen kostenfrei sein. Der ESC stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, sich vor internationalem Publikum zu präsentieren und die eigene Reichweite und digitale Präsenz zu steigern. Gesucht werden Angebote, die von kulinarischen Highlights, exklusiven Erlebnissen bis hin zu Workshops oder Kursen reichen. Ziel ist, Wiens Vorzüge möglichst vielfältig zu präsentieren, bei den Gästen bleibende Erinnerungen zu schaffen und die Zahl von Medienbeiträgen und Social Media Postings über die Stadt zu vervielfachen. Eine Jury des ORF und WienTourismus stellt aus den eingereichten Angeboten einen für Wien repräsentativen Mix zusammen. Bis 31. Jänner 2026 können sich Interessierte über ein Online-Formular auf b2b.wien.info/eurovision melden. Die finale Auswahl wird ihnen bis Mitte Februar 2026 bekanntgegeben.

Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales

„Der Eurovision Song Contest ist mehr als die größte Musikshow der Welt: Wien wird zur Bühne für ein Mega-Event, das Kultur, Wirtschaft und die Menschen verbindet. Mit kostenloser Fan-Zone, barrierefreien Zugängen und Angeboten ohne Konsumzwang wird der ESC zusätzlich ein Fest für alle. Das Beispiel Basel zeigt: Solche Events bringen nicht nur große wirtschaftliche Effekte, sondern auch nachhaltige Angebote für Gäste und Bevölkerung – dazu kommen ein hoher Werbewert und weltweite Medienpräsenz. Wien wird mit der 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest nicht nur an den Erfolg von Basel anschließen, sondern mit der einzigartigen Kulisse und starken Partnerschaften neue Maßstäbe setzen.“

Norbert Kettner, CEO WienTourismus

„Das 70. Jubiläum des Eurovision Song Contest lädt das Image der Welthauptstadt der Musik neuerlich um eine zeitgenössische Facette auf. Der ESC bietet eine globale Positionierungschance für Wien, seine Kulturinstitutionen und Unternehmen – die rund 2.500 erwarteten Delegierten und Medienvertreter*innen stellen wesentliche Multiplikator*innen dar. Bereits der ESC 2015 in Wien wurde von rund 80% der erfahrenen ESC-Journalist*innen besser bewertet als frühere Veranstaltungen. An diesen Erfolg wollen wir lückenlos anknüpfen und gemeinsam mit der Visitor Economy eine Visitenkarte für Wien abgeben, von der die Stadt noch lange profitiert.“

Navigator durch die Vielfalt des Mega-Events

Auf b2b.wien.info/eurovision sind außerdem FAQs (häufig gestellte Fragen), Ansprechpartner*innen zu sämtlichen Themenbereichen und laufend Neuigkeiten zum global größten Gesangswettbewerb zu finden. Im Sinne des umfassenden Service sind hier außerdem Informationen über zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten mit dem ORF und der Wirtschaftskammer Wien zu finden – ein Navigator durch die Vielfalt des Gesangswettbewerbs.

Alle Infos für Fans und Gäste auf eurovision.wien.info

Auf eurovision.wien.info findet das Publikum – Bewohner*innen Wiens wie Besucher*innen – tagesaktuell alle wichtigen Neuigkeiten zum Eurovision Song Contest: vom Ticketverkauf über die Programmhighlights bis hin zu einer ESC-Playlist mit allen Gewinner-Songs vergangener Jahre, die jetzt Lust auf mehr machen. Die Website ist in fünf Sprachen aufrufbar und wird laufend erweitert – mit Tipps für den Aufenthalt, Hintergrundgeschichten und Inspiration für alle, die in Wien nicht nur den Eurovision Song Contest erleben möchten, sondern die ganze Stadt.

