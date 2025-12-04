Neue Ära der Gruppenreiseplanung: Bus Austria & busfinder verbinden ihre Systeme

Hall in Tirol (OTS) -

Bus Austria und busfinder.com gehen eine strategische Kooperation ein und schaffen eine technische Schnittstelle, die Ausflugsziele, Planung und Busbuchung erstmals nahtlos verbindet. Damit setzen die beiden führenden digitalen Anbieter ein klares Signal für die Zukunft des Bus- und Gruppentourismus im DACH-Raum. Bus Austria – 2020 von Elisabeth Führer-Resch und Manuel Lampe gegründet – unterstützt Busunternehmen, Reiseveranstalter und Agenturen mit kostenfreien Tools wie Routenplanung, Merkliste, PDF-Export und aktuellen Gruppenangeboten. Durch die gezielte Aufbereitung touristischer Inhalte stärkt die Plattform die Sichtbarkeit österreichischer Ausflugsziele und fördert nachhaltige Mobilität durch CO₂-effiziente Busreisen.

Mehr Komfort durch digitale Busbuchung

Mit busfinder.com, Österreichs führender Buchungsplattform für Reisebusse, erweitert sich das Angebot um eine bequeme, transparente und sichere Buchungslösung. Nutzer:innen erhalten geprüfte Angebote von über 300 regionalen Busunternehmen, können nach Preis, Ausstattung oder Bewertungen filtern und direkt buchen. Zusätzlich unterstützt der zentrale Kundenservice bei individuellen Anforderungen oder komplexen Routen.

Ein Schulterschluss für den DACH-Gruppentourismus

„Die Kooperation mit Bus Austria ist für uns ein logischer und wertvoller Schritt, um gemeinsame Stärken für den Gruppentourismus in Österreich zu nutzen. Diese Zusammenarbeit steht für Vernetzung, Qualität und Innovation im digitalen Tourismus“, heißt es seitens der EBA busfinder GmbH.

Neuer digitaler Standard für Gruppenreisen

Die technische Kooperation vereint die Stärken beider Plattformen: Bus Austria bietet Inspiration und Ausflugsziele, busfinder liefert die passende Busbuchung – und daraus entsteht ein digitaler Prozess, der erstmals alle Schritte einer Gruppenreise abdeckt, von der Idee über den Angebotsvergleich bis zur finalen Buchung. Touristische Einrichtungen profitieren zusätzlich von gesteigerter Sichtbarkeit bei Vereinen, Betrieben, Schulen und Reiseagenturen im gesamten DACH-Raum. „Gemeinsam stärker für den Gruppentourismus in Österreich“, so Bus Austria abschließend.