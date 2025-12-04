Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf erreicht Reifegrad 2 bei Easy Living

REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf (OTS) -

Nach intensiver Vorarbeit hat das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf den Reifegrad 2 des Qualitätsmanagementverfahrens EasyLiving® der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) erreicht.

Das verliehene Gütesiegel ist ein sichtbarer Beleg für eine qualitätsorientierte Gesundheitsdienstleistung auf höchstem Niveau. Damit zählt das REDUCE zu den führenden Anbietern für Kur und Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) in Österreich.

EasyLiving® ist ein praxisorientiertes, dreistufiges Qualitätsmanagementverfahren, das speziell für Reha- und Kurzentren entwickelt wurde. Reifegrad 2 bedeutet, dass die Organisation über strukturierte, dokumentierte und prozessorientierte Abläufe verfügt, die extern geprüft und bestätigt wurden. „ QMV EasyLiving® wurde von der Pensionsversicherung als Qualitätsmanagementverfahren entwickelt, um Gesundheitseinrichtungen praxisnah bei der Qualitätssicherung zu unterstützen. Mit dem Erreichen von Reifegrad 2 zeigt das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf eindrucksvoll, wie dieses Verfahren erfolgreich umgesetzt werden kann – zum Nutzen der Patient:innen und Mitarbeiter:innen gleichermaßen “, erläutert die stv. Generaldirektorin Mag.a. Canan Aytekin und gratuliert Geschäftsführer Mag. Andreas Leitner und dem REDUCE-Team herzlich zur Zertifizierung.

„Mit dem Erreichen von Reifegrad 2 zeigen wir, dass wir uns konsequent an den besten Standards der Gesundheitsbranche orientieren. Unser Anspruch ist es, Menschen zu begeistern, Verantwortung für ihren Lebensstil zu übernehmen – und wir unterstützen sie dabei mit höchster Qualität“, betont Geschäftsführer Mag. Andreas Leitner.

Nicht nur die Gäste, auch die Mitarbeiter:innen im Resort profitieren von der Zertifizierung auf vielen Ebenen. Qualitätsmanagement Leiterin Martina Janisch hat während der Vorbereitungsphase das 400-köpfige REDUCE-Team intensiv und mit tatkräftiger Unterstützung von Melanie Kurz begleitet. „Strukturiertes Arbeiten, transparente Kommunikation und vor allem die aktive Mitarbeit an Verbesserungen werden von unseren Kolleg:innen sehr geschätzt“, sind sich beide einig.

Über das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf

Das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf zählt zu den führenden Gesundheits- und Thermenresorts Österreichs. Mit einem einzigartigen Zusammenspiel aus medizinischer Kompetenz, hochwertiger Hotellerie und nachhaltiger Kulinarik verbindet es jahrzehntelange Erfahrung mit innovativen Ansätzen der Prävention und Regeneration.

Thermenurlaub mit Fokus auf Vitalität genießen Gäste im REDUCE Hotel Thermal (Adults Only) und im **REDUCE Hotel Vital **S, während für dreiwöchige Kur- und Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA)-Aufenthalte vier spezialisierte REDUCE Kurhotels zur Verfügung stehen. Auch die resorteigene Gastronomie ist übrigens zertifiziert – mit der „Grünen Haube“, dem V-Label sowie dem konsequenten Einsatz regionaler und biologisch produzierter Lebensmittel.