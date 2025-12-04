AutoScout24 Gebrauchtwagenpreise: Jahreswagen wurden teurer

Wien (OTS) -

Der österreichische Gebrauchtwagenmarkt zeigt seit Jahresfang 2025 je nach dem Alter der verkauften Autos eine unterschiedliche Preisentwicklung. Einige Fahrzeugklassen sind seit Jahresbeginn teurer geworden – vor allem sehr junge Autos sowie Modelle zwischen 10 und 20 Jahren. In den meisten anderen Segmenten hingegen sind die Preise gesunken. Das zeigt der aktuelle AutoScout24 Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI). „Wir sehen, dass sich die Nachfrage stark auf zwei Bereiche konzentriert: Einerseits auf nahezu neue Jahreswagen, die für viele Käufer:innen eine attraktive Alternative zum Neuwagen darstellen, und andererseits auf preisgünstigere Gebrauchte, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis besonders zählt“, so Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich.

Junge Fahrzeuge werden teurer

Die stärksten Preisanstiege seit Jahresbeginn gab es bei sehr jungen Fahrzeugen. Modelle im Alter von 0 bis 1 Jahr wurden um 1.654 Euro teurer, was einem Plus von 4,12 Prozent entspricht. Ihr Durchschnittspreis liegt nun bei 41.757 Euro. Auch Fahrzeuge der Kategorie 10 bis 20 Jahre verteuerten sich: plus 312 Euro beziehungsweise 2,54 Prozent, womit der Durchschnittspreis auf 12.575 Euro kletterte.

Viele Segmente werden günstiger

In nahezu allen anderen Altersklassen wurden Gebrauchtwagen dagegen günstiger. Autos im Segment 1 bis 3 Jahre gaben leicht um 100 Euro nach (minus 0,24 Prozent) und kosten im Schnitt 41.895 Euro. Deutlicher fällt der Rückgang bei 3 bis 5 Jahre alten Fahrzeugen aus: minus 430 Euro, ein Preisrückgang von 1,35 Prozent, womit der Durchschnittspreis nun bei 31.369 Euro liegt. Auch die 5 bis 10 Jahre alten Fahrzeuge wurden billiger – der Preis sank um 224 Euro (minus 0,91 Prozent) auf 24.267 Euro.

Starker Preisrückgang bei Sammlerfahrzeugen

Besonders stark unter Druck stehen ältere Liebhaberfahrzeuge. Youngtimer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren verloren 449 Euro, was einem Rückgang von 4,55 Prozent entspricht und nun zu einem durchschnittlichen Preis von 9.429 Euro führt. Noch deutlicher ist der Preisrutsch bei Oldtimern ab 30 Jahren: minus 1.729 Euro und damit ein Rückgang von 6,27 Prozent seit Jahresbeginn. Ihr Durchschnittspreis sinkt auf 25.850 Euro.

