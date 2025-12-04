EY Studie: Österreichs Haushalte vermehrt an „grüner“ Energie interessiert – Smart Meter als Chance

Wien (OTS) -

Fast neun von zehn Österreicher:innen (86 %) geben an, aktiv Energie zu sparen. Auch wenn die Energiesparer:innen immer noch die deutliche Mehrheit markieren, ist ihre Anzahl nach Steigerungen in 2022 und 2023 (88 %) nun seit 2024 stagnierend (ebenfalls 86 %).

Der wichtigste Grund für die Einsparung der Ausgaben ist weiterhin das eigene Geldbörserl: 61 Prozent setzen auf Energiereduktion, um Geld zu sparen (2024: 59 %). Für ein Drittel der Haushalte (33 %) jedoch ist der Klimaschutz genauso wichtig wie der Kostenfaktor – und für sieben Prozent ist der Umweltgedanke der wichtigste Antrieb beim Energiesparen.

„Die Bereitschaft, für grüne Energie ein größeres Loch in die Haushaltskassa zu reißen, ist derzeit aus verständlichen Gründen nicht da. Die Preissteigerungen im Strombereich und gesamten Lebensumfeld tun ihr übriges dazu. Trotzdem: Im Vorjahr waren es 53 Prozent, die sich bereit erklärt hatten, mehr für alternative, grüne Energien zu zahlen – heuer sind es knapp über 55 Prozent. Es ist also ein leichter Trend in Richtung Investitionsbereitschaft für grüne Energieversorgung zu erkennen“, erklärt Christina Khinast-Sittenthaler, Leiterin des Energiesektors bei EY Österreich.

Das sind Ergebnisse des EY Energiebarometers 2025, für das heuer wieder 1.000 Österreicher:innen zwischen 18 bis 65 Jahren befragt wurden. Alle Ergebnisse unter ey.com.