Weihnachtszeit ist Bestellzeit: Immer mehr Menschen kaufen online und das Kleintransportgewerbe gewinnt seit Jahren an Bedeutung. Die Paketmengen steigen stetig und explodieren zu Weihnachten. Für Zusteller:innen bedeutet das extreme Belastung, hohen Zeitdruck, lange Arbeitstage, niedrige Löhne und kaum Planbarkeit. Die meisten Paketzusteller:innen haben Migrations- oder Fluchthintergrund und gehören damit zu einer besonders vulnerablen Gruppe. Eine wirksame Umsetzung der EU-Richtlinie zur Plattformarbeit könnte die Arbeitsbedingungen in dieser und anderen Branchen verbessern.

AK Pressekonferenz am 10. Dezember: „Kleintransportgewerbe: Zustellen bis zum Umfallen“

Datum: 10.12.2025, 10:00 Uhr

