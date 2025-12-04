  • 04.12.2025, 09:00:32
  • /
  • OTS0034

AK Pressekonferenz am 10. Dezember „Kleintransportgewerbe: Zustellen bis zum Umfallen“

In der Weihnachtszeit stehen die Paketzusteller:innen unter enormen Druck. Die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Plattformarbeit könnte die Arbeitsbedingungen verbessern.

Wien (OTS) - 

Weihnachtszeit ist Bestellzeit: Immer mehr Menschen kaufen online und das Kleintransportgewerbe gewinnt seit Jahren an Bedeutung. Die Paketmengen steigen stetig und explodieren zu Weihnachten. Für Zusteller:innen bedeutet das extreme Belastung, hohen Zeitdruck, lange Arbeitstage, niedrige Löhne und kaum Planbarkeit. Die meisten Paketzusteller:innen haben Migrations- oder Fluchthintergrund und gehören damit zu einer besonders vulnerablen Gruppe. Eine wirksame Umsetzung der EU-Richtlinie zur Plattformarbeit könnte die Arbeitsbedingungen in dieser und anderen Branchen verbessern.

Dazu informieren Sie:

Adriana Mandl, Expertin Abteilung Sozialpolitik, AK Wien

Bianca Schrittwieser, Leiterin Abteilung Arbeitsrecht, AK Wien

Wann: Mittwoch, 10. Dezember, 10:00

Wo: 1040, AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse 2, 6. Stock

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/paketzusteller mitverfolgen.

Anmeldungen und Fragen bitte per E-Mail an alexa.jirez@akwien.at.

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.

AK Pressekonferenz am 10. Dezember: „Kleintransportgewerbe: Zustellen bis zum Umfallen“

In der Weihnachtszeit stehen die Paketzusteller:innen unter enormen Druck. Die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Plattformarbeit könnte die Arbeitsbedingungen verbessern. Dazu informieren Sie: Adriana Mandl, Expertin der Abteilung Sozialpolitik, AK Wien Bianca Schrittwieser, Leiterin der Abteilung Arbeitsrecht, AK Wien

Datum: 10.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Wien Medienraum, 6. Stock
Plößlgasse 2
1040 Wien
Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/paketzusteller

Rückfragen & Kontakt

AK Wien - Kommunikation
Alexa Jirez
Telefon: +436646145075
E-Mail: alexa.jirez@akwien.at

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright