AK Pressekonferenz am 10. Dezember „Kleintransportgewerbe: Zustellen bis zum Umfallen“
In der Weihnachtszeit stehen die Paketzusteller:innen unter enormen Druck. Die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Plattformarbeit könnte die Arbeitsbedingungen verbessern.
Weihnachtszeit ist Bestellzeit: Immer mehr Menschen kaufen online und das Kleintransportgewerbe gewinnt seit Jahren an Bedeutung. Die Paketmengen steigen stetig und explodieren zu Weihnachten. Für Zusteller:innen bedeutet das extreme Belastung, hohen Zeitdruck, lange Arbeitstage, niedrige Löhne und kaum Planbarkeit. Die meisten Paketzusteller:innen haben Migrations- oder Fluchthintergrund und gehören damit zu einer besonders vulnerablen Gruppe. Eine wirksame Umsetzung der EU-Richtlinie zur Plattformarbeit könnte die Arbeitsbedingungen in dieser und anderen Branchen verbessern.
Dazu informieren Sie:
Adriana Mandl, Expertin Abteilung Sozialpolitik, AK Wien
Bianca Schrittwieser, Leiterin Abteilung Arbeitsrecht, AK Wien
Wann: Mittwoch, 10. Dezember, 10:00
Wo: 1040, AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse 2, 6. Stock
Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/paketzusteller mitverfolgen.
Anmeldungen und Fragen bitte per E-Mail an alexa.jirez@akwien.at.
Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.
