Kreatives Weihnachten: Einzigartige Geschenke aus dem Wiener Kunsthandwerk

Wien (OTS) -

In der Vorweihnachtszeit zeigt das Wiener Kunsthandwerk einmal mehr, wie viel Kreativität, Innovationskraft und traditionelles Können in den Werkstätten der Stadt steckt. Ob handgefertigte Unikate, außergewöhnliche Geschenkideen oder inspirierende Workshops: Kunsthandwerk aus Wien liegt zu Weihnachten voll im Trend.

Workshops als besondere Geschenkidee – Kreativität unter dem Christbaum

Die Vielseitigkeit des Kunsthandwerks spiegelt sich in innovativen Arbeiten zahlreicher Wiener Betriebe wider. Viele Mitgliedsbetriebe der Plattform Wiener Kunsthandwerk bieten heuer Workshops an, die nicht nur inspirieren, sondern sich auch perfekt als Geschenkgutschein eignen. Damit wird Kreativität selbst zum Erlebnis.

Im Atelier von Katharina Strasky können Teilnehmer Dessous und Bademode selbst nähen. Von Spitzen-Bralette über Badeanzug bis zum maßgeschneiderten Bügel-BH vermittelt die Damenschneidermeisterin in Intensivkursen und kreativen Wochenend-Workshops das handwerkliche Know-how, um hochwertige Lingerie selbst zu fertigen. Im Textilatelier Beate & Celina von Harten laden Web- und Färbekurse für Anfängerinnen, Anfänger und Fortgeschrittene dazu ein, traditionelle Techniken und moderne textile Gestaltung kennenzulernen.

Bei AB-Handgemacht entstehen in den beliebten Atelierworkshops dekorative Objekte aus Treibholz, Meerglas, Ton und anderen Naturschätzen, jedes Stück ein persönliches Unikat. Schokoladenliebhaberinnen und -liebhaber kommen bei Xocolat auf ihre Kosten: In Schokoladenkursen und Degustationen werden die Grundlagen der Kuvertüre vermittelt, feines Konfekt hergestellt, vegane Kreationen ausprobiert und kreative Dekorationstechniken erlernt – ein Genuss für alle Sinne.

Wer die traditionelle Handwerkskunst bevorzugt, kann in der Sesselflechterei Gerhard Stöglehner die Kunst des Wiener Geflechts kennenlernen, Waben- und Achteckgeflechte selbst fertigen und Stühle originalgetreu erneuern – eine seltene und faszinierende Erfahrung. Ob kreativ, genussvoll oder traditionell, diese Workshops bereichern nicht nur die Adventzeit, sondern sind auch echte Geschenkideen für Menschen, die Wert auf Qualität, Handwerk und besondere Erlebnisse legen.

Der Wiener Kunsthandwerkskalender

Die Plattform Wiener Kunsthandwerk lädt auch heuer wieder dazu ein, die Vorweihnachtszeit auf ganz besondere Weise zu erleben: Bis 24. Dezember öffnet täglich ein „Türchen" des Wiener Kunsthandwerks-Adventkalenders unmittelbar nach der Sendung „Wien heute“ um ca. 19:20 Uhr auf ORF 2, um kunsthandwerkliche Betriebe aus Wien vorzustellen. Die Initiative wurde gemeinsam von der Plattform Wiener Kunsthandwerk und ORF Wien entwickelt und rückt die Vielfalt, Leidenschaft und Innovationskraft der Wiener Handwerksbetriebe in den Mittelpunkt. „Jedes Portrait gibt Einblicke in das meisterhafte Können und die Leidenschaft, die hinter den handgefertigten Produkten stehen“, so Maria Neumann, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien. Die Plattform Wiener Kunsthandwerk möchte damit auf die reiche handwerkliche Tradition und die kreative Vielfalt der Wiener Kunsthandwerksbetriebe aufmerksam machen.

Wiener Kunsthandwerk: Eine Plattform für Tradition und Innovation

Die Plattform Wiener Kunsthandwerk (www.kunsthandwerk.wien) ist eine branchenübergreifende Initiative der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien und vereint verschiedene kunsthandwerkliche Berufe. Mehr als 200 Wiener Betriebe aus 19 verschiedenen Branchen sind Teil dieser einzigartigen Kooperation. Ihre Produkte zeichnen sich durch höchste handwerkliche Präzision und eine besondere Liebe zum Detail aus – sie stehen in klarem Gegensatz zum Massenmarkt. So vielfältig und bunt ihr Handwerk auch sein mag, gemeinsam ist ihnen das handwerkliche Geschick und der Blick fürs Schöne.