  • 04.12.2025, 08:55:02
  • /
  • OTS0031

FPÖ – Mayer: „EU treibt Europa in die Energiekrise“

„Russen-Gas-Verbot ist ein riskanter Anschlag auf die Versorgungssicherheit“

Wien (OTS) - 

FPÖ-EU-Abgeordneter Georg Mayer warnt vor der nun erzielten Einigung zum verpflichtenden Ausstieg aus russischem Gas. „Das ist kein Sieg für Europa, das ist ein brandgefährliches Experiment, das die Energieversorgung ganzer Nationen aufs Spiel setzt“, so Mayer.

„Mitten in einer instabilen Marktlage beschließt die EU ein Verbot, ohne sichere Alternativen zu haben. Damit riskiert man Versorgungsengpässe, Preisexplosionen und neue Abhängigkeiten von teurerem LNG und Drittstaaten. Das ist eine energiepolitische Verantwortungslosigkeit.“ Die verpflichtenden nationalen Diversifizierungspläne bezeichnet Mayer als „reine Bürokratie, die keine zusätzlichen Gasmengen schafft“. Die Kommission zwinge Europa damit in ein „ideologisches Selbstschädigungsprogramm“, das Haushalte und Industrie massiv belastet. „Diese Entscheidung torpediert die Energiesicherheit, statt sie zu stärken. Europa braucht bezahlbare und zuverlässige Energie und nicht politische Symbolakte, die das Risiko eines energiepolitischen Blackouts erhöhen“, so Mayer.

Besonders dramatisch sei laut dem steirischer Abgeordneten und langjährigen Mitglied des Energieausschusses des EU-Parlaments, dass die EU mit der Einigung nun verbindliche Verpflichtungen schafft, die tief in die nationale Energiehoheit eingreifen:

– ein stufenweises Importverbot für russisches Gas, mit einem vollständigen LNG-Stopp ab 2026 und Pipeline-Gas-Stopp spätestens 2027;

– ein generelles Verbot neuer Verträge nur sechs Wochen nach Inkrafttreten;

– eine rigide Genehmigungspflicht für sämtliche Gasimporte, bei der Lieferungen im Zweifel an administrativen Hürden scheitern;

– zwingende Diversifizierungspläne aller Mitgliedsstaaten, die faktisch neue Kosten und Risiken schaffen, ohne real mehr Gas zu liefern;

– und Sanktionsbestimmungen, die Unternehmen wie Staaten zusätzlich unter Druck setzen.

„Damit schafft die EU keine Sicherheit, sondern eine Planwirtschaft in der Energieversorgung, die im schlimmsten Fall ganze Volkswirtschaften ins Wanken bringen kann“, warnt Mayer.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright